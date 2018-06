El Real Madrid renovará la portería durante este mercado

Google Plus

La portería es el nuevo objetivo Merengue para el Real Madrid de Julen Lopetegui; indicando que tanto Kiko Casilla como Keylor Navas saldrían de la entidad blanca.

Ya empezaron las renovaciones en Valdebebas, es por eso que el día de hoy, el club anunció la contratación del joven internacional absoluto con su selección, Andriy Lunin. Es ucraniano, cuenta con tan solo 19 años y una estatura de 191 cm llegados desde el FC Zorya Luhansk; a Lunin lo buscaban varios clubes europeos entre ellos AS Roma, Liverpool, Borussia Dortmund y la Real Sociedad. Lo contrató gracias a 8.5 millones de euros mas 4 variables.

Lunin jugando Europa League | Foto: Prensa UEFA

Esta contratación está en el plan de fichajes jóvenes del Real Madrid de Lopetegui al igual que la inclusión de Rodrigo Goes y Vinicius Junior; que harán pretemporada con el conjunto blanco en Estados Unidos.

Andriy Lunin participó en 61 partidos en la Liga Ucraniana; divididos en 25 partidos con el FC Dnipro Dnipropetrovsk durante 2016-2017 y 36 partidos con el FC Zorya Luhansk.

Pero la contratación de Lunin por los merengues no afectará en nada la supuesta intención de fichar al brasileño Alisson Becker. El AS Roma se resiste a ceder por el momento en las operaciones ya que mantiene sus posturas de no rebajar el costo del guardameta y esperar a que Alisson tenga un buen Mundial. Es por eso la razón de la contratación de Lunin, si Becker mantiene un gran nivel durante la justa mundialista podría ocasionar un alza en su valor comercial y debería tomar un lapso corto de vacaciones; por lo que llegaría tarde a la pretemporada merengue.

Becker jugando para la Roma ante el Liverpool en Champions League | Foto: Prensa UEFA

Otro factor a tomar en cuenta es que si Julen se plantea quedar con Keylor Navas y generar una competencia interna, habilitaría un mayor grado de intensidad a lo largo del ciclo 2018/2019.