Kroos le da vida

La selección alemana se enfrentaba a Suecia con la obligación de ganar, ya que había perdido en su debut mundialista contra México. Un partido complicado para los alemanes ya que los suecos son un equipo fuerte que tuvo un gran arranque con victoria y también de dejar eliminado a una potencia futbolística como lo es Italia.

El partido comenzó con una gran tenencia del balón por parte de los alemanes, y grandes aproximaciones al área rival, jugando con los laterales y los defensores centrales de la mitad para adelante, una estrategia muy ofensiva pero a la vez muy peligrosa. El equipo sueco estaba aguantando el resultado con sus jugadores en posesión defensiva, esperando para salir en un contragolpe, y así fue.

El seleccionado alemán no lograba romper la defensa ni el arco de la Selección sueca, la cual en el primer contragolpe agarró mal parada a la defensa alemana y le hicieron un penal el cual no cobraron. En el segundo contragolpe, luego de un error de Tony Kroos, Ola Toivonen no perdonó al último campeón y metió un golazo para así ponerse arriba en el marcador. De allí al final del primer tiempo los alemanes no hicieron mucho para revertir el marcador.

En el segundo tiempo el técnico del conjunto alemán tuvo un gran acierto, mandar a Timo Werner por un extremo, sacar a Julian Draxler y poner a Mario Gomez como punta. El primer gol de Alemania, llegó con Timo Werner rompiendo filas por una banda, metió un centro para Mario Gomez, el cual desvía la pelota para que entre Marco Reus y la empuje, de esta forma Alemania empató uno a uno el partido.

El tiempo transcurría y Alemania era mucho más que Suecia, intentaba a base de su buen juego de balón, un partidazo de Tony Kroos, quien asume la responsabilidad de arrancar todos los ataques. En el momento que Alemania estaba para ponerse dos a uno, Boateng mete una entrada durísima y luego de una doble amarilla, deja a su equipo con diez. Los diez jugadores no impidieron que el último campeón vaya para adelante y en una de las últimas jugadas, Brandt, que estaba recién ingresado, metiera un tiro al palo. Las chances de dar vuelta el resultado parecían irse, hasta que un último tiro libre en los pies de Tony Kroos, dio vida a toda Alemania y logró, luego de un disparo increíble, remontar el resultado y darle la victoria.

Alemania que en caso de perder estaba eliminada, dio vuelta la situación y está más viva que nunca, con un gran equipo y un gran estilo de juego, deberá ganarle a Corea del Sur para casi no depender de ningún resultado, igual si Suecia gana ante México la diferencia de gol entre los tres conjuntos que terminarían con seis puntos, definiría quienes son los clasificados. En caso de empatar, estaría muy pendiente del resultado de los nórdicos y en caso de perder tendría que ver el resultado de Suecia y la diferencia de gol con los coreanos.