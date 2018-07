Roberto Martínez: “Son favoritos pero nosotros tenemos deseo”

Brasil y Bélgica se enfrentarán el viernes a las 15hs en el Kazan Arena. En el segundo partido de la primera jornada de cuartos de final del Mundial se disputarán el pase a semis el mismísimo “Scratch du Oro” y los “Diablos Rojos Belgas”, por lo que han habido declaraciones de elogio por parte de “Bobby” Martínez hacia su equipo y el brasileño.

El estratega analizó la unión que tuvo su equipo ante Japón: “Cuando todos ya nos daban eliminados, cuando íbamos perdiendo 0-2 y había que encontrar soluciones y una reacción, lo sacamos juntos. Nosotros contamos con deseo desde el minuto uno del primer partido hasta el 15 de julio y la unión de un grupo de jugadores que están desesperados por lograr grandes cosas. Hacer todo lo que hicimos ante Japón fue un logro increíble”.

Martinez durante el partido ante Inglaterra | Foto: Prensa FIFA

De su rival en cuartos de final, solo tuvo elogios: “Brasil y nosotros estamos diseñados para atacar, marcar goles y buscar la victoria, ellos buscarán la pelota pero lo que importa es lo que hagas con ella, nosotros trataremos de hacerlo mejor. Ellos son uno de los favoritos al título, si no es el máximo. Eso nos sitúa en un escenario y papel muy distinto que ante Japón. El partido es un sueño para todos, mis jugadores nacen para este tipo de encuentros, Queremos avanzar”.

Además, el entrenador de Bélgica declaró sobre la ausencia de Casemiro: “No nos favorece, es igual, jugará Fernandinho que es muy bueno también”. También se le cuestionó sobre el poderío ofensivo de sus pupilos: “Ante Brasil hay que atacar y defender con los once jugadores, no tendremos posiciones sin movimiento en todo el campo. No me centraré en el sistema, se trata de entender que hacer con la pelota cuando la tengamos“.

También le preguntaron si Thierry Henry ha afectado sobre la buena contundencia de su equipo de cara a la portería rival. “La mentalidad es como el arte, como lo tuvimos ante Japón. Como entrenador tengo muchas variantes en el equipo. Thierry nos ha ayudado mucho, los muchachos les gusta tenerlo cerca y aprender nuevos movimientos, como en el gol 3-2 en octavos”, confesó.