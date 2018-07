El Tatengue muy cerca de Troyansky

Google Plus

El actual es un mercado de pases local en el que cada vez es más difícil comprar jugadores en el ámbito internacional. Por eso, algunos clubes que no tienen suficiente dinero para armar un plantel que de pelea en el torneo, se las tienen que rebuscar en clubes con necesidades de vender jugadores.

Los dirigentes del conjunto santafesino, junto al técnico Leonardo Madelón, están en la búsqueda de varios delanteros para poder reforzar el ataque ante las salidas de Lucas Gamba y la posible partida de Franco Soldano. Tanto la comisión directiva como el técnico se interesaron en los servicios de Franco Troyansky de 21 años de edad, que en la era Darío Bonjour disputó 14 partidos y convirtiendo 14 goles.

La operación es un hecho; sólo falta arreglar algunos detalles pero Unión se hará de los servicios de Troyansky, realizando una compra del 50% del pase.

Por otra parte, el conjunto santafesino está interesado también en los servicios de Walter Bou, delantero nacido en Gimnasia de La Plata. El jugador de Boca se encuentra muy relegado en dicho club debido a que corre por detrás de Ramón Ábila, sumado a la vuelta de Darío Benedetto y la nueva compra de Mauro Zárate, es por eso que el delantero no vería con malos ojos una posible salida del Xeneize para encontrar continuidad.

De todas maneras, el problema pasa por el lado económico ya que tiene un salario bastante alto y habría que ver si Boca lo deja partir a préstamo por un bajo costo. No se descarta que por más que no se venda a Soldano, Bou no pueda llegar al elenco santafesino.