Y un día lo vencieron

Tras la salida de Leonardo Burian de Godoy Cruz, se le volvieron a abrir las chances al arquero mendocino de ser titular. Hasta el lunes, no le habían convertido goles. Sin embargo, el cabezazo de Héctor Cáceres acabó con el invicto del nacido en Rivadavia.

En los 32avos de final de la Copa Argentina, Ramírez defendió el arco por cuarta ocasión. Anteriormente, debutó de la mejor manera en el Torneo de Transición de 2016. Ese día fue victoria, no recibió goles y se lució ante Huracán de Parque Patricios. El arquero reemplazó a Rodrigo Rey que se encontraba suspendido y al suplente, Sebastián Moyano, que estaba lesionado debido a un accidente automovilístico. Al año siguiente, se calzó los guantes ante Newell's. En esa ocasión, Rey estaba con un pie y medio fuera de la Bodega, por lo tanto, el juvenil fue titular por segunda oportunidad. Godoy Cruz venció a la Lepra y Roberto no recibió ninguna anotación.

La última ocasión que tuvo, sin contar la de ayer, fue en la presentación en la Superliga ante Atlético Tucumán. El jugador de 22 años ingresó por Burian, que salió lesionado del encuentro. Ese día, el Tomba cayó 2-1 pero los goles de los tucumanos fueron antes del ingreso de Ramírez.

Finalmente, en el primer encuentro importante de la temporada, se le acabó la suerte y recibió su primer gol oficial. Ramírez no tuvo demasiada actividad en los 90 minutos reglamentarios, excepto la jugada del gol y una excelente tapada luego de un cabezazo casi dentro del área a favor del CADU. A la hora de los penales, no tuvo un buen rendimiento ya que de los cinco disparos no logró tapar ninguno. El único tiro errado de los rivales fue debido a que la pelota salió desviada del arco. De las malas también se aprende y eso deberá hacer el joven guardameta para seguir defendiendo los tres palos del Tomba.