Mauro Zárate: "No me veo cosas parecidas con Tevez"

Mauro Zárate llegó a Boca, luego de causar grandes revuelos, al negarse al jugar en Vélez, club donde dijo que sería el único que jugaría en Argentina. A partir de allí, se tuvo la duda del lugar que ocuparía dentro de la cancha, ya que Boca posee grandes jugadores en tres cuarto de cancha, en adelante.

Carlos Tevez, ídolo del Xeneize, es el primer nombre que se saca de los once titulares, a la hora de incluir a Mauro en ellos, por lo cual Zárate se refirió al Apache, y sobre él dijo: "No me veo cosas parecidas con Tevez” expresó el jugador. "Lo que hizo en su carrera es algo envidiable, es una carrera soñada" alagó el ex Vélez, a su compañero de equipo.

Mauro realizó la pretemporada con el club, a partir de ello, contó que jugadores lo sorprendieron. "Pavón es un caballo, es una bestia... la fuerza que tiene, la velocidad..." dijo Zárate sobre su compañero que participó en el último mundial con Argentina. "Me sorprendió muchísimo el tranco que tiene, este año va a dar mucho que hablar" sobre Agustín Almendra, joven de 18 años, que desde hace un tiempo viene sorprendiendo a varios, entre ellos, Guillermo Barros Schelotto, que lo tiene muy en cuenta a la hora de armar el equipo.

Por último, se refirió a su chance de estar en la Selección Argentina, luego de todo el revuelo que se armó, en base al rumor de que Daniel Angelici, le prometió formar parte de ella, en caso de jugar en el Xeneize: "Hay que hacer las cosas muy bien para tener el privilegio de llegar ahí". Además agregó: “Depende de lo que haga yo en este año, nada más. No depende de otra cosa. Hay que hacer las cosas muy bien como para tener el privilegio de jugar en la Selección. Los que estén mejor serán los que tendrán la chance".