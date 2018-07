No sale del bosque

Google Plus

Parecía que Bonifacio tenía todas las fichas para convertirse esta semana en la quinta incorporación del conjunto dirigido técnicamente por Diego Dabove. Sin embargo, hoy se conoció que la posible llegada del mediocampista a Mendoza está descartada.

El viernes anterior, en el predio de Godoy Cruz, el técnico del Tomba admitió que el interés por el futbolista de Gimnasia era verídico: “Bonifacio es uno de los apuntados entre otros que hay en carpeta”. Al parecer, la dirigencia no le podrá cumplir el deseo al DT. El pase del futbolista de 24 no llegó a concretarse debido a que no hubo arreglo económico entre ambos clubes y finalmente el marplatense tiene grandes chances de continuar por lo menos seis meses más en Gimnasia.

Recordemos que el jugador del Lobo se puede desempeñar tanto como mediocampista por derecha como lateral por el mismo sector de la cancha. Algo que en el plantel de Godoy Cruz podría haber sido bastante útil para afrontar las diversas competiciones a lo largo de la temporada y para tener más opciones en determinadas circunstancias del juego mismo.

Probablemente en los próximos días habrá nuevas noticias sobre posibles futbolistas que suenan en el Expreso. Dabove ya anunció que irán en búsqueda de hombres que puedan cubrir puestos defensivos ya que es la zona donde menos alternativas tiene el técnico de 45 años. Recordemos que el Tomba ya sumó cuatro refuerzos, tres ya debutaron ante Defensores Unidos por Copa Argentina. Los mismos están dejando buenas sensaciones en los entrenamientos del conjunto mendocino y seguramente sumarán acción ante Huracán por Copa Vendimia.