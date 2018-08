Hay Elías para rato

Google Plus

Fue una de las revelaciones más grandes y agradables en la histórica campaña tombina. Desde que llegó, el futbolista rosarino se ganó un lugar entre los 11 titulares y es considerada una pieza fundamental para el conjunto de Diego Dabove.

Hace unos días se conoció que el Tomba estaba muy interesado en contratar de forma definitiva a Jalil Elías. Los dirigentes de Godoy Cruz se reunieron con sus pares de Newell´s y llegaron a buen puerto. No solo con la compra de Jalil, sino también con la llegada de un nuevo refuerzo, Joaquín Varela. De esta forma, sería la quinta contratación y se reforzaría una zona importante en la cual no se tenía alternativas.

El mediocampista de 22 años firmó a préstamo hace seis meses por una duración de 18 meses. A pesar de que aún restaba un tiempo prolongado para utilizar la opción de compra, se decidió hacer uso de la misma en este mercado de pases. Por lo tanto, el Expreso comprará el 70% del pase de Jalil por 700 mil dólares.

El volante llegó a Godoy Cruz como una apuesta, no tenía lugar en la Lepra rosarina. De modo que, parece ser un gran negocio el que terminará haciendo el club con Elías. Si sigue demostrando lo que ya ha demostrado, no solo será cada vez más importante en el equipo, sino que su valor se irá en alza. Y esto favorecería totalmente al Tomba que no pagó demasiado por el futbolista. Ahora restará definir la duración del nuevo contrato para Jalil.