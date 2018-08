Guillermo Barros Schelotto: “El equipo ha aparecido y de muy buena manera”

El entrenador de Boca habló luego del gran partido que realizó su equipo y expresó: “Fundamentalmente en el segundo tiempo, tuvimos tres situaciones muy claras, faltó acertar en la definición. Los primeros 20 minutos y lo mismo en el segundo tiempo hasta el minuto 35, Boca dominó, tuvo situaciones. Después se hizo trabado, luchado, friccionado, había viento, el agua nos hacía perder la claridad en la precisión". Luego declaró: "En líneas generales el equipo ha aparecido y de muy buena manera, por eso el resultado. A diferencia del partido con Alvarado, sostuvimos el nivel en 90 minutos, pero hoy la jerarquía del rival te complica".

Luego el entrenador explicó sobre la decisión de incluir a Andrada y no a Rossi: “Rossi demostró un nivel muy bueno pero se generó un ambiente que no era a favor del equipo y lo mejor en este momento era protegerlo. Lo hablé con él, le fui claro y por eso jugó Andrada". Luego continuó con una comparación de la rotación que tenían Rossi y Sara: “Vamos a ir viendo, los años anteriores en la Copa Argentina jugó Sara. Iremos partido tras partido. Nos toca ahora Talleres, estoy contento con los dos arqueros que tengo más los juveniles, estamos muy bien".

Guillermo también habló sobre la elección de los jugadores de cara a los partidos: "Uno como entrenador sabe que tiene que tomar decisiones y hay que hacer lo mejor para el equipo. Así lo entiendo yo y lo entienden los jugadores, y Tevez lo entiende. El problema son ustedes (se refiere a los periodistas) que empiezan a especular con algo, pero el mensaje está claro".

Por último finalizó: "Tenemos 21, 22 jugadores y no sabemos quién es titular. No hay excusas para no ganar el domingo y para no salir a representar bien lo que es Boca Juniors. Juegue quien juegue, deben dejar todo. Estamos en un nivel muy parejo para estar siempre a un nivel muy alto".