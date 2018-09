Los títulos de AAAJ: la década del 80 y la Copa Libertadores

Si bien Argentinos Juniors es una institución centenaria y de gran tradición futbolística dentro de los clubes argentinos, tuvo que esperar hasta la década de los 80 para soltar el grito de campeón que su historia le reclamaba. Dentro del ámbito local cuenta con tres títulos, mientras que a nivel internacional pudo conseguir dos trofeos más que hoy exhibe en sus vitrinas.

Campeón Metropolitano 1984

Este campeonato tiene el sabor de ser el primero obtenido por el club de La Paternal. Jugó 36 partidos, ganó 20, empató 11 y perdió 5. Convirtió 69 goles y le convirtieron 36. El goleador del equipo fue Pedro Pablo Pasculli quien anotó en 26 oportunidades y al final de la temporada se consagró como goleador de la misma, recibiendo el Botín de Oro. El técnico de este plantel era Roberto Saporiti.

Campeón Nacional 1985

Casi con el mismo plantel, pero con otro DT, ya que asumió José Yúdica, Argentinos participó de este torneo que lo tendría como protagonista hasta el final. Avanzó sin inconvenientes en su zona, dejando atrás a Central Norte de Salta, Chacarita y Belgrano de Córdoba. En la siguiente ronda eliminó a San Martín de Tucumán y San Lorenzo y de esta manera se clasificó para la semifinal donde enfrentó a Ferro y le ganó por 3 a 0.

En la final de la ronda de ganadores se enfrento a Vélez en doble partido (2-0 y 0-2), clasificando a la final del campeonato ganándole por penales al conjunto de Liniers. Curiosamente, Vélez al ganar la rueda de perdedores, volvió a enfrentar al "Bicho" para definir al campeón del Nacional 1985. Otra vez dos partidos, esta vez jugados en el Monumental.

El primero terminó empatado 1 a 1, aunque Vélez se fue más contento ya que ganó en la definición desde el punto del penal. En la revancha pasó de todo, Castro adelantó a Argentinos, mientras que Comas igualó para Vélez. La posibilidad de adelantar a Argentinos la desperdicio Olguín, cuando Navarro Montoya le atajó un penal. Cuando nadie esperaba que los de La Paternal puedan levantarse de este golpe anímico, Batista desde afuera del área, decretó que el campeón sea Argentinos Juniors.

Copa Libertadores 1985

Debut absoluto de Argentinos Juniors en esta competencia y desde el principio los jugadores vieron que no iba a ser fácil. En la zona de grupos enfrentó a Ferro, Fluminense y Vasco Da Gama. Todos los partidos fueron luchados de tal manera que se necesitó un partido desempate entre Ferro y Argentinos para definir quien pasaba a semifinales. Este encuentro lo ganó el equipo de Yúdica por 3 a 1, con dos goles de Ereros y uno del Bichi Borghi. Así se llegó al grupo compuesto por Blooming de Bolivia e Independiente de Avellaneda (último campeón), que definiría a un finalista de la Copa.

Argentinos empató de local frente al Rojo (1-1) y por idéntico resultado frente al Blooming, pero de visitante. Tocaba recibir al equipo boliviano, al que le ganó por 1-0. Todo se definiría en Avellaneda. Al equipo de La Paternal solo le servía ganar ya que el empate también favorecía a Independiente. Fue una de las mejores actuaciones de Argentinos. Ya en el primer tiempo ganaba 2 a 0, aunque Percudani conseguiría el descuento antes de terminar esta etapa. En el complemento Vidalle atajó un penal ejecutado por Marangoni y esta acción determinaría a la postre que Argentinos pasara a la final de la Libertadores.

Ese día todo el estadio aplaudió el estilo de juego desplegado por Argentinos. En los choques decisivos esperaba el América de Cali. Al primer partido jugado en el Monumental, lo ganó el "Bicho" con gol de Borghi, mientras que la revancha fue para los colombianos, por lo que se jugó un desempate en terreno neutral. En Paraguay el partido terminó 1 a 1, por lo que, los tiros desde el punto del penal definirían el encuentro. Vidalle volvió a lucirse al atajar el tiro decisivo a De Ávila, mientras que el Panza Videla, convirtió el suyo y desató el grito de Campeón de América para Argentinos Juniors en su primera presentación en este torneo.

Copa Interamericana 1986

Al obtener la Copa Libertadores, Argentinos Juniors se ganó el derecho de jugar contra el ganador de la Copa de Campeones de la CONCACAF y definir al campeón Interamericano. Este partido se jugó en Trinidad y Tobago y el rival fue el Defense Force local, al que le ganó por 1 a 0 con gol de Dely Valdez, y de esta manera, Argentinos ganaba su cuarto título en dos años.

Clausura 2010

Luego de esta época dorada, pasarían 14 años para que Argentinos Juniors pueda gritar nuevamente campeón de un torneo de primera división. Un ex integrante de aquel equipo que puso arriba el nombre del club se hizo cargo de dirigir al plantel profesional, hablamos de Claudio "Bichi" Borghi. El partido decisivo lo jugó contra Huracán en el Tomas A. Duco y como casi todos los partidos de este campeonato, Argentinos no dejó dudas, no salió a especular y ganó por 2 a 0 con goles de Mercier y Coria.

En total jugo 19 partidos, ganó 12, empató 5 y perdió 2. Lo extraordinario de esta campaña es que este equipo hilvanó un record, donde ganó 35 de los últimos 39 puntos jugados. El goleador y figura de Argentinos Juniors en este torneo fue Ismael "Chueco" Sosa. Durante todo su derrotero, se pudo observar a la familia del "Bicho" acompañar al equipo de manera masiva, sobre todo cuando el partido se disputaba en el flamante "Diego Armando Maradona".