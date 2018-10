En materia de primera

Ante la derrota por penales contra el C.A.D.U y el bajón anímico del equipo, Ramírez no demoró mucho tiempo en volver a brillar y consagrarse figura de los partidos. La semana pasada tuvo un accionar ejemplar ante Huracán Las Heras y ayer contra Estudiantes de La Plata, no permitió que la pelota ingresara al arco bajo ningún punto de vista.

El joven de 22 años ya se ganó su espacio como titular en el arco de la primera división, sus duros entrenamientos y su pasión por el deporte, han demostrado que es justamente, lo que el equipo necesita para seguir manteniendo una buena imagen en el fútbol argentino y un buen resultado en la tabla de posiciones.

Ayer Godoy Cruz debutó en la Superliga contra Estudiantes de La Plata y el triunfo se vino para la casa. Un penal en los últimos 10 segundos de juego, logró que el expreso modificara el marcador y se quedara con los 3 puntos.

Mientras tanto, Ramírez en el arco, no permitió que ninguna pelota ingresara. El pincharrata salió a la cancha con jugadas muy consolidadas, y con definiciones al arco que tranquilamente podrían haber sido gol a favor en todas las oportunidades. Roberto tuvo un gran apoyo durante todo el partido, no solo por parte de sus mismos compañeros, sino también por los hinchas y su familia que dio el presente en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

Finalizado el partido, el arquero habló en zona mixta y estas fueron algunas de sus declaraciones mas destacadas.

Respecto al partido: "Me sentí muy bien, fue un partido durísimo, cuando nos expulsaron a Juan costó un poco mas pero lo bueno es que nunca nos desarmamos, seguimos con la misma intensidad, seguimos ordenados, eso fue ordenado y sabíamos que si seguíamos así en el segundo tiempo, nos iba a quedar una y por suerte quedó".

Respecto la victoria del Tomba: "No fue el mejor partido de nosotros, obviamente lo tuvimos cuesta arriba después de la expulsión, pero bueno, fuimos ordenados, capaz que no merecimos ganar pero estar ordenados y estar tranquilos nos hizo ganar el partido. Estoy contento, me da mucha mas confianza, después de terminar el partido volví a pensar en eso, en que volví a tener el arco en cero y es importante porque nosotros sabíamos que una nos iba a quedar y gracias a Dios pudimos hacer un gol y llevarnos los 3 puntos".

La atajada mas difícil: "Cuando finaliza el primer tiempo, la ultima, que pega en el palo y le queda el rebote. Para mi esa fue la mas complicada".