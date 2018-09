Previa Argentinos Juniors - Godoy Cruz: el "Bicho" busca el primer triunfo

No fue bueno el comienzo de campeonato en esta Superliga 2018 para Argentinos Juniors, tras la derrota en La Plata. Pero lejos de seguir lamentándose, el equipo de Berti sabe que llegó el momento de presentarse ante su gente y es necesario empezar a sumar de a tres puntos, así recuperar confianza y mostrar para lo que está preparado este equipo.

Recordemos que en la Superliga anterior, el conjunto de la Paternal se hizo fuerte de local, logrando un récord de 9 partidos ganados, 3 perdidos y solo dos empates, siendo el mismo rival que enfrenta hoy el último que le sacó los tres puntos en el Diego Armando Maradona.

Historial parejo

En lo que respecta a los enfrentamientos entre ambos equipos, los números nos muestran un historial parejo, con una leve ventaja para Godoy Cruz. De 16 partidos jugados, seis victorias se fueron para Mendoza, otras cinco obtuvo el equipo de la Paternal y en 5 oportunidades el encuentro terminó empatado. Argentinos Juniors le convirtió 17 goles en toda su historia y Godoz Cruz llegó a 20 goles en enfrentamientos entre ellos.

Formación con dos cambios obligados

Si bien Alfredo Berti no definió el equipo que saldrá a la cancha esta tarde, lo que si está definido es que no podrá contar con dos jugadores que fueron clave en la Superliga anterior, quienes no pudieron terminar el compromiso de la primera fecha al tener que retirarse por lesión. Ellos son Damián Batallini, que solamente pudo jugar 26 minutos hasta que llegó el lamentable momento en que le tocó salir. Luego de los estudios realizados, se confirmó una lesión fibral del isquiotibial y el otro jugador es Fausto Montero. El volante que comparte el mediocampo con Machín, sólo pudo jugar 60 minutos. Mientras que el parte médico entregado por el Dr. Luis Charadía, confirmó una distensión del ligamento lateral interno de la rodilla derecha. Por lo que los probables reemplazantes para estas dos bajas son Alexis Mac Allister y Hernán Toledo.

Posibles formaciones

Argentinos Juniors: L. Chaves; J. Sandoval; M. Torrén; G. Bojanich; M. Maidana; A. Mac Allister; G. Machín; L. Pisculichi; J. Benítez; R. Bobadilla; H. Toledo.

DT: Alfredo Berti

Godoy Cruz (Mza): R. Ramírez; L. Abecasis; D. Viera; T. Cardona; F. Angileri; Á. González; J. Elías; F. Henríquez; I. Ramírez; L. Lencinas; S. García.

DT: Diego Dabove