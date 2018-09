Pinola: "Siempre tengo que aspirar a elevar mi nivel"

En el mediodía de hoy, Javier Pinola brindó una rueda de prensa en River Camp, luego de lo que fue el entrenamiento del Millonario. El zaguero central de la Banda, muestra un nivel muy bueno. Sin embargo manifestó: "Siempre tengo que aspirar a elevar mi nivel y nunca conformarse con lo que uno está haciendo".



El ex-futbolista de Rosario Central tiene un rendimiento superlativo. Junto a Jonatan Maidana conforman una dupla defensiva, que en los últimos partidos rinden de muy buena manera. Respecto a cómo hizo para mejorar su performance en la cancha, Pinola confesó: "Principalmente me ayudó el relajarme y volver a confiar, volver a las bases de lo que me hizo fuerte desde un primer momento. Fue como comenzar de a poquito, empezando de cero y a medida que ganaba confianza, iba haciendo cosas que te destacaban dentro de una cancha".



Posteriormente, analizó el hecho de porque al Millonario le cuesta hacer goles en la Superliga: "No hay que volverse locos, porque el buen rendimiento está. Cómo dijo Gallardo en su momento: no es la mayor preocupación no hacer goles, sino que hay que convertir las situaciones que generamos, que son muchas. El otro día dio bronca no haber podido mantener la ventaja hasta el final, pero son cosas a corregir". Respecto al partido ante San Lorenzo, agregó: "La realidad es que no habia cansancio físico, sino Marcelo no hubiese decidido que juguemos los que estuvimos en la cancha. El mayor cansancio fue mental, pero no porque quiera, sino porque este te hace descoordinar un poco y provoca alguna desconcentración, que supo aprovechar San Lorenzo".



Luego, Pinola aseguró que Independiente será un rival complicado, en la llave de Cuartos de Final, de la Copa Conmebol Libertadores. A pesar de eso, dijo que el plantel debe enfocarse en los choques ante Platense por Copa Argentina y ante San Martín de San Juan por la Superliga.



En cuanto a los cruces ante los clubes argentinos, en copas internacionales, el futbolista opinó: "Creo que es más difícil jugar ante un equipo de un mismo país, por todo lo que se rodea, por todo lo que se habla y por todo lo que te enterás. Para ganar la copa, hay que ganarle al que este en frente, sin importar quién sea".



Mientras que de cara al partido por Copa Argentina, que River jugará el próximo miércoles ante Platense, Pinola dijo: "No creo que salgan a apretar desde un primer momento. El otro día ante Chacarita aprovechó los espacios que su rival dejaba en defensa. Tenemos que tomar los recaudos. Somos River y estamos obligados a salir a proponer".



Por último, mostró su felicidad por las convocatorias a la Selección Argentina de Franco Armani, Gonzalo "Pity" Martínez y del juvenil, Exequiel Palacios: "Siento orgullo, felicidad y una alegría enorme por ellos. Si fueron convocados es por sus buenos rendimientos, por lo que vienen haciendo y ojalá que tengan la chance de poder mostrarse y de ser parte de el supuesto cambio que se le quiere dar a la Selección. No sorprendió para nada que Palacios sea convocado, porque se está viendo cómo estaba entrando en el campeonato pasado y la confianza que le dio Marcelo. Está haciendo unos cuatro meses muy buenos y a la pretemporada la realizó de una manera bárbara. Entonces yo creo que no sorprende este llamado, cuando lo veo entrenar día a día", cerró.