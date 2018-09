Gabriel Rojas, listo para tener actividad: "Tengo muchas ganas de jugar, ya estoy al cien"

En la previa del partido entre San Lorenzo y Colón de los 16avos de final de la Copa Argentina, en conferencia de prensa tomó la palabra Gabriel Rojas, el lateral izquierdo del 'Ciclón' surgido en las inferiores de San Lorenzo habló al respecto de lo que viene para el después de recuperarse de su lesión y de lo que será el partido decisivo ante Colón.

Primeramente se le cuestionó al respecto de haber superado una lesión que lo mantuvo alejado de las canchas un breve tiempo: "Tengo muchas ganas de jugar, ya estoy al cien, este partido es decisivo y tengo la camiseta puesta para hacerlo de la mejor manera".

La lesión fue después del partido de Temuco, justo el momento en que Gabriel se dio cuenta, explicó: "Sentí una molestia, tuve una distensión, pero estuve en recuperación, entrené varios días y ya me siento al cien a disposición del técnico".

Respecto a su rival en los 16avos de final de la Copa Argentina, menciona que "sabemos que Colón es un rival muy duro, tenemos que estar atentos en todas las líneas", y sobretodo dejó claro la importancia del partido "sabemos que no va ser nada fácil ese partido decisivo, no hay margen de error, no hay revancha", aclarando que el equipo jugará con la concentración al máximo.

Posteriormente se le cuestionó del actual nivel futbolístico del equipo: "Siempre hay muchas cosas para mejorar, jugarle a la par a un equipo como River que venía con mucha confianza del partido que le hizo a Racing, se notó que estamos a la altura", finalizando que dicho partido le ha sumado en confianza al equipo para darse cuenta que están para grandes cosas.

Respecto a los jugadores de las inferiores comentó: “A Elías (Pereyra) lo vi muy bien, lo felicité. Es muy bueno tener una competencia sana para pelear el puesto”, refiriéndose a Elías Pereyra un juvenil de apenas 19 años que es su reemplazante natural, destacando que el 'Ciclón' trabaja muy bien con los chicos que buscan una oportunidad.

Como equipo grande, Gabriel Rojas dejó claro también que el 'Ciclón' siempre debe buscar el título en todas las competencias en las que se encuentre: "Somos San Lorenzo y debemos pelear por todas las competiciones que estemos jugando", refiriéndose a la Copa Sudamericana, la Copa y la Superliga.