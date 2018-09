Ramón Ábila se pierde el Superclásico

Ramón Wanchope Ábila abandonó el entrenamiento matutino de hoy luego de sentir una molestia en su gemelo derecho. La preocupación en el entorno se calmó cuando, tras realizarse los estudios correspondientes, se conoció que el delantero había sufrido un desgarro de grado dos en el sóleo de su gemelo derecho. ¿Por qué decimos que se calmó la preocupación si descubrieron una lesión? Porque Ramón solo estará afuera de las canchas por, poco más, poco menos, 15 días.

Ábila, sancionado de manera confusa por la CONMEBOL, no iba a poder estar disponible contra Cruzeiro la semana que viene debido a su fantasmal sanción. Ese es el partido más importante que tiene Boca en estos 15 días, por lo que, de todas maneras, no iban a poder contar con él. En total, el ex delantero de Huracán se perderá los duelos ante: Argentinos Juniors, Cruzeiro, River y, de prolongarse su tiempo de recuperación, se perdería el duelo por la séptima fecha de la Superliga ante Colón, post Superclásico. Para el cotejo de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Cruzeiro (4 de octubre), Wanchope ya debería estar en condiciones de jugar.

Ábila venía de anotar un gol en el triunfo por 2-0 de Boca ante San Martín de Tucumán por Copa Argentina. Fue un gol de penal, pero sirvió para sentenciar el partido. Fue también un gol que le sirvió a Ábila para recuperar confianza, ya que con la recuperación de Benedetto se perfilaba para pasar más tiempo sentado en el banco que adentro de la cancha. Ahora, con su leve lesión, su lugar será ocupado por Benedetto o en su defecto por Carlos Tévez o Mauro Zárate.