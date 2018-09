Sergio Agüero: “Sinceramente, me encuentro fantástico”

Muy buenas noticias para el City, su estrella está en uno de sus mejores momentos, y lo manifestó así en la página oficial del club. "Sinceramente, me encuentro fantástico. El doctor Cugat hizo un trabajo increíble con mi rodilla y ahora no siento ningún tipo de incomodidad", indicó el delantero.

En esta temporada el argentino jugó cuatro partidos, convirtiendo tres goles para su equipo, todos ellos ante el Huddersfield Town en la segunda fecha. Agüero quien estuvo años padeciendo dolores en la rodilla, manifestó: “En los últimos años, sentía dolores, por ello cuando la temporada pasada terminó, decidimos que lo mejor sería empezar un tratamiento. Los resultados han sido muy positivos”.

Pero el Kun todavía no está conforme con su rendimiento, los goles llegaron solamente en un partido y es por ello que este sábado jugará con la intención de aumentar su cosecha, y así lo manifiesta Sergio Agüero: "No estoy seguro de si es el mejor inicio de temporada para mí, pero sí es el mejor en el que me he sentido en un año. Lo demuestra mi juego. El reto ahora es mantener este nivel. Trabajaré sin descanso para ello”.

Sobre el Fulham, rival del sábado, el argentino le manifestó a la agencia EFE: "Me impresionaron la temporada pasada cuando estuvieron una gran racha invicta. Esta campaña, no han empezado muy bien, nosotros debemos estar concentrados, confiando en nuestro juego".

Este sábado a las 11 de la mañana -hora argentina- el Manchester City se enfrentará al Fulham, el cuadro local viene de vencer por 2-1 al Newcastle. El equipo visitante que no está pasando por un buen momento, merodeando la zona baja de la tabla, con dos derrotas, una victoria y un empate que fue conseguido en la fecha pasada ante el Brighton de visitante.