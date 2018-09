Adrián Arregui: "Pelear la permanencia no es nada fácil"

San Martín perdió con Vélez en Liniers, no pudo lograr el objetivo de salir aunque sea de manera transitoria de la zona de descenso. El equipo tucumano no jugó bien, fue desbordado por Vélez en el primer tiempo y en el segundo cuando el conjunto de Liniers bajó su intensidad el “Ciruja” no pudo revertir la situación.

El equipo no jugó bien en Liniers y el que habló para analizar esa derrota fue Adrián Arregui. "No pudimos tener el mismo funcionamiento que tuvimos con Boca. La ilusión era esa. Pero hay cosas positivas y negativas", sostuvo el volante recordando el muy buen partido ante el "Xeneize" por Copa Argentina.

"Pelear la permanencia no es nada fácil, lo tenemos que saber. Pero esto es largo. Hay que corregir y seguir. Vamos a dar la cara y afrontar el próximo partido de la mejor manera", entendió Arregui. El ex jugador de Temperley quien ya tiene experiencia en pelear por la lucha de categoría, sabe que dichas peleas se da partido a partido y esa experiencia no solo se la transmite a sus compañeros, sino que además les habla a los hinchas.

¿Cuesta la adaptación a Primera? "Sí, es todo un proceso. Primero hay que formar un grupo, los chicos que vinieron deben adaptarse y estamos en eso. Hoy por momentos se mostró un buen fútbol. Así que estamos en eso, hay que corregir errores, levantar la cabeza y ser dignos del campeonato", indicó.

San Martín tiene en su reducto la fuerza suficiente para tener el empuje para hacer sentir la presión. Por ello si el cuadro tucumano logra lo que hizo su clásico rival, puede seguramente salir de la zona del descenso. El juego lo tiene, lo demostró principalmente ante Boca en el primer tiempo de la Copa Argentina y están bien físicamente ya que no solo aguanto hoy la intensidad de Vélez, sino que en los últimos minutos lo llevó por delante.