Coudet: "Tenemos la obligación de pelear el torneo hasta el final"

Luego del triunfo, Eduardo Coudet analizó el partido de su equipo y dijo: “Tenemos la obligación de pelear el torneo hasta el final”. Además, se le preguntó por el primer gol que convirtió Jonathan Cristaldo y dijo que “es una gran alegría obtener los tres puntos. Después quien haga el gol o quien se destaque, a mí no me cambia en nada".

Racing tuvo dos claras con Neri Cardozo y con Matías Zaracho para liquidar el encuentro, pero no pudo sentenciar la historia. “Aprovechamos bien las salidas y generamos situaciones claras. Nos faltó cerrar el partido para tener un poco más de tranquilidad, pero no nos han generado”, declaró el técnico de la Academia.

Ricardo Centurión: "Sentí algo que no me dejó seguir"

El volante de Racing ingresó en el segundo tiempo y tuvo que salir al instante por una lesión muscular en el isquiotibial derecho. “Sentí algo que no me dejo seguir”, confesó. Además, se refirió al momento del equipo en el torneo y dijo: "Estamos todos unidos. Éste es un grupo lindo y el que está afuera siempre trata de dar lo mejor".

Foto: Twitter Data RacingOK

Centurión habló sobre su nivel actual y sobre la decisión de Coudet de dejarlo en el banco. “Respeto la decisión del ‘Chacho’. Seguramente él no me ve en el nivel que estaba el semestre pasado y lo tomé de la mejor manera”. También, resaltó el compromiso de sus compañeros y dijo que “son unos muchachos bárbaros y que exigen”. “Acá nadie tiene coronita. Acá se trabaja al cien por cien. Acá no se pone cara de orto y acá somos todos uno”, expresó.