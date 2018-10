Belgrano tiene al sucesor de Bernardi

El nombre que más fuerte sonó por Belgrano tras la salida de Lucas Bernardi fue el de Diego Osella, y finalmente fue este a quien el presidente de la institución, Jorge Franceschi, confirmó oficialmente como nuevo entrenador del Pirata.

El flamante director técnico del Celeste viene de ser despedido por San Luis de Chile hace algunos días a causa de los malos resultados obtenidos, dejando al conjunto chileno en el último lugar de la tabla. Anteriormente Osella ha dirigido a Tiro Federal, Patronato, Colón, Olimpo, Newell’s y Everton de Chile, sabiendo lo que es pelear por la permanencia tanto resultados negativos como positivos (perdió la categoría con el conjunto santafesino en 2014 y la mantuvo con los bahienses en 2015).

Si bien no era el preferido de la gente, ocupo el segundo o tercer lugar en todas las encuestas realizadas a los simpatizantes del elenco cordobés, no tendrá tantos detractores como si los tuvo su antecesor, de quien muchos fanáticos todavía no se explican cómo pudo haber sido contratado en su momento a pesar de su mal historial.

Por su parte, el pope del Pirata lo ve con cierta similitud a las formas que pregonaba el ídolo del club Eduardo Zielinski, y aseguró que “Después Zielinski se buscó ir hacia otro estilo de juego; con Osella de alguna forma estamos volviendo a algo parecido a lo del Ruso”.

Algunas fuentes señalan que se evaluaron otros dos candidatos que no terminaron de tener consenso en la mesa directiva, los nombres que rondaron las charlas fueron los de Nestór Gorosito y Jorge Burruchaga.

Osella llegaría mañana a la ciudad de Córdoba y sería presentado oficialmente ante los medios de prensa en el predio Armando Valentín Perez de Villa Esquiú, donde también dirigirá su primer entrenamiento.