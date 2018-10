Valentín Burgoa: "Siento una alegría inmensa"

Un día que va a quedar en el recuerdo de muchos, pero especialmente para Valentín Burgoa. El mendocino arrancó como titular y junto con sus compañeros, con la responsabilidad de volver a ganar luego de tres encuentros sin victorias para los dirigidos por Diego Dabove. A pesar de la presión, el Tomba volvió a jugar como nos tenía acostumbrado y endereza su actuación en la Superliga.

Junto con Ramírez, Verdugo y González, el Bodeguero ganó y gustó. A pesar de la presión, Burgoa demostró todo su talento en una actuación brillante. Además, se dio el lujo de convertir por primera vez en Primera División. Luego del encuentro, el jugador dejó sus sensaciones: “Todavía no lo puedo creer, no caigo. Siento una alegría inmensa. No sé si voy a poder dormir”.

Dabove apostó por los pibes del Tomba y no le fallaron. Tin comentó lo que le pidió el entrenador la semana previa al partido: “Me dijo que encare siempre y le pegue al arco”.

El mediocampista ofensivo explicó lo que sintió cuando vio que su disparo se adentraba en el arco de Pocernjic y para quién fue la dedicatoria: “Fue una locura lo que sentí. El gol se lo dedico a mi mamá, Patricia, y a mi familia”.

Ahora se viene Unión de Santa Fe de visitante y seguramente se le vendrá un lindo dolor de cabeza a Dabove. ¿Seguirá apostando por los chicos del club o los llevará de a poco?