Cerutti: “Para un jugador es fundamental que haya jugado en varias posiciones”

Cerutti que jugó prácticamente en la función de doble cinco con llegada, saliendo desde la mitad del campo de juego y dándole profundidad al equipo, penetrando libre por el medio, en una nota entregada al medio le manifestó: “Es fundamental haber pasado por distintas posiciones. Me siento bien en cualquier sector” y agregó, “Me sentí muy cómodo, jugamos muy bien y eso me pone contento. La fecha FIFA nos permitió recuperar jugadores y corregir muchas cosas”.

Fue literalmente así, su posición mejoró mucho el ataque punzante del equipo, esa llegada al vacío, fue clave. Independiente se diluía lateralizando el juego, por ello Cerutti y Gigliotti hicieron un trabajo fundamental para generar esa profundidad.

Por ello el delantero devenido a volante manifestó: “El fútbol argentino es muy difícil de jugar, a muchos jugadores les cuesta adaptarse, se juega rápido, mucha fricción y presión. Ojalá pueda seguir así, mejorando partido tras partido. El otro día hicimos el partido perfecto”.

Además agregó: “La posición que jugué el domingo no es la habitual en mí, pero me sentí muy cómodo. Nuestro objetivo es darle situaciones de gol al Puma o a Silvio Romero” y continuó mostrándose motivado por su desempeño, “para un jugador es fundamental que haya jugado en varias posiciones. Eso me ayudó mucho y me siento bien en cualquier lugar donde juegue. La idea es buscar el espacio atrás del 5 rival, para tener libertad y ponerse la cancha de frente”.

La virtud de Holan para encontrar el lugar a sus piezas es impresionante, tiene una capacidad de darle una vuelta de rosca a todas las partes del engranaje del equipo y eso permitió que este dentro de los cincuenta mejores técnicos del mundo.