Jugadores que vistieron las camisetas de Patronato y Rosario Central

A raíz del partido que jugarán este domingo a las 13:15 (hora de Argentina), Patronato de Paraná y Rosario Central en el estadio Presbítero Bartolomé Grella por la fecha diez de la Superliga Argentina de Fútbol 2018-2019, a continuación te comentamos algunos futbolistas que vistieron las camisetas de Patronato y Rosario Central.

Gastón Gil Romero llegó a Rosario Central en el 2016 proveniente de Estudiantes de La Plata. El futbolista que hizo su debut en el año 2012 disputó diez partidos con la camiseta Canalla y no anotó goles. Mientras que en “el Patrón” jugó doce encuentros y tampoco convirtió tantos.

Martín Rivero hizo su debut en Primera División en el 2008 jugando para Rosario Central. Debutó en la derrota por 2 a 1 ante Argentinos Juniors por el Torneo Clausura 2008; el ex jugador de los Colorado Rapids de los Estados Unidos, estuvo tres años en la institución Auriazul, en donde jugó cincuenta y tres partidos y convirtió cinco goles. Mientras que en Patronato estuvo presente en la temporada 2017-2018, en donde disputó veinticinco partidos y anotó dos goles.

Rodrigo Migone hizo su debut como jugador profesional en el año 2014 con la camiseta de Rosario Central, el técnico que hizo debutar “al Árbol” fue Miguel Ángel Russo en el empate Canalla 1-1 contra Olimpo de Bahía Blanca. Migone disputó diez partidos con el elenco Auriazul y no convirtió goles. En Patronato estuvo presente en la temporada 2017-2018; hoy en día se encuentra en Rosario Central.

Ignacio Boggino hizo su debut como futbolista profesional en el año con la camiseta de Rosario Central, allí disputó diecinueve partidos y convirtió goles. Mientras que en “el Patrón” de Entre Ríos estuvo desde el año 2011 hasta el año 2015. En el conjunto entrerriano disputó ciento dieciséis partidos y anotó nueve goles.

Alejandro Gagliardi llegó a Rosario Central en mercado invernal del año 2012 proveniente de Instituto de Córdoba. En el Canalla disputó doce partidos y anotó un gol. Mientras que el ex jugador de Monarcas Morelia de México estuvo en la temporada 2016-2017 en Patronato.

Jonathan Ferrari llegó a Rosario Central en el año 2015 proveniente de Atlético de Rafaela, en el Canalla el ex jugador de All Boys disputó tres partidos y no convirtió goles; y en Patronato estuvo solamente en el año 2016, en donde jugó quince partidos y no anotó goles.

José Luis “el Pipi” García llegó a Rosario Central en el año 2012 proveniente de Almirante Brown, en el Canalla disputó siete partidos y no anotó goles. Mientras que en la temporada 2013-2014 el futbolista que había debutado en el año 2002 con la camiseta de San Lorenzo de Almagro, jugó en Patronato veintisiete partidos y convirtió tres goles.