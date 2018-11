Dolor de cabeza para Guillermo: Pavón, out contra River

A pesar del deseo y las ganas del jugador, Cristian Pavón no sera parte del plantel que juegue la final de la Copa Libertadores el próximo sábado en El Monumental. La lesión sufrida en el pleito de ida no ha evolucionado en los tiempos necesarios y acorde al análisis del cuerpo médico, se decidió descartarlo por completo. Es que un desgarro se recupera en un mínimo de 21 días. Y de su desgarro en el isquiotibial no pasaron ni dos semanas todavía. Recordemos que Pavón prácticamente no jugó la ida porque se retiró lesionado antes de los 15 minutos del primer tiempo.

Siendo uno de sus jugadores predilectos, Los Mellizos sabían que era muy difícil que Kichan llegara en condiciones físicas para jugar el partido. Algo había adelantado Guillermo en conferencia de prensa: “Necesito jugadores al 100%, que corran y corran mucho”. Siendo consciente de lo que se juega, no quiere dar ningún tipo de ventaja.

Con este panorama, se abre la puerta al esquema y al reemplazante del 7. Si bien el Cuerpo Técnico no desea que se revele ninguna información para despistar a Gallardo, el probable 11 sería representado por un 4-4-1-1 (Andrada; Buffarini o Jara, Izquierdoz, Magallán, Olaza; Villa, Barrios, Pérez, Nández; Tevez y Ábila) o un 4-3-1-2 con una formación idéntica a la anterior solo que con Villa jugando de delantero en vez que de volante, con Tevez de enganche.