Riquelme habló tras los incidentes del River - Boca

Nuevamente el Superclásico debió ser postergado. Esta vez no fue la lluvia, esta vez fue la violencia. La violencia que tiñó el color vivo de una fiesta a un color oscuro de amargura e impotencia. Impotencia porque nuevamente, esa fiesta no se pudo desarrollar. Si bien no es una fiesta completa porque al fin y al cabo uno de los dos la iba a pasar mal en el sentido futbolístico (porque uno gana y el otro pierde), se le llama fiesta al acto de poder realizar el espectáculo deportivo. Actividad que, como no es la primera vez, se vio empañada y evitada de realizar por culpa de los violentos de siempre. Los inadaptados, ese grupo particular de hinchas de River que se encargaron de arrojar botellas, piedras y gas pimienta al micro de Boca, provocándole a los jugadores cortes en diversas partes de su cuerpo, vómitos y lesiones en la vista como en el caso del capitán del club, Pablo Pérez, y como en el caso del juvenil Gonzalo Lamardo.

Ante este panorama, las autoridades consensuaron que el partido no se podía desarrollar con normalidad y por lo tanto lo pasaron para el día de hoy a las 17 horas. Como si eso fuese la mejor solución ante esta situación en la que varios jugadores fueron damnificados. Ante este contexto, una de las mayores glorias de Boca salió a hablar y a dar su opinión. Esa gloria es Juan Román Riquelme, quien en una conversación con el programa Pasión por el Fútbol, emitido por El Trece, dio su parecer sobre este tema que va más allá del futbol ya que es un tema que involucra a la sociedad toda en la locura de su convivencia: “Estoy agotado y cansado de mirar todo lo que pasó, de ver a gente que esté tirando piedras a un micro. No lo puedo creer. Y que encima la gente que está al lado no los paren".

Román prosiguió: "Tenemos que estar contentos que no tenemos a un jugador de Boca internado gravemente. En Panamericana pasa lo mismo y hay gente internada o muerta. Son personas. Este partido ya no importa. Lo importante es que ningún jugador esté lastimado gravemente. He hablado con algunos de los que están ahí adentro. Primero tenemos que ser conscientes que lo más importante es la salud, como pasó en aquel partido en cancha de Boca. Hoy importan los jugadores de Boca y hay que agradecer que no hay nadie gravemente herido”. Siguiendo con su discurso, JRR remarcó que lo que más importa hoy es salvaguardar la salud de los jugadores y que los agresores vayan detenidos. Que eso importa más que el juego: “La gente que tiró piedras y cosas grandes para romper los vidrios tiene que estar detenida porque si no mañana lo hacen de nuevo. Es una locura. El partido ya no importa”.

Román dejó en claro que como personas no debemos aceptar acostumbrarnos a la barbarie, al salvajismo con el que se comportan y comportaron este tipo de personas, los agresores. Y con respecto a la resolución de la final, JRR palpitó que el cuadro Azul y Oro buscará resolver la cuestión dentro de la cancha y no pedir los puntos en el escritorio como algunos rumoreaban: “Siento que Boca como corresponde va a querer jugar en condiciones normales y el otro equipo también. No tengo dudas de que el DT de River querrá jugar cuando los jugadores de Boca estén en condiciones. No lo veo a Gallardo de otra manera", cerró El último diez.