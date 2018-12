Galllardo: "Es una de las victorias más importantes de la historia".

Tras el silencio que optó mantener en la previa de la final y sin chances de dar declaraciones post-triunfo por la exagerada suspensión de Conmebol, Marcelo Gallardo habló desde Madrid, donde se quedará hasta el martes que emprenda viaje hacia los Emiratos Árabes, sobre la conquista de equipo en tierras europeas: “Este logro va quedar en la historia eterna y eso es una mezcla de sensaciones muy lindas. Sobran las palabras para describir este momento de felicidad que deben sentir todos los hinchas de River. Tal vez si transmitirle esta alegría, esta felicidad que tenemos y una especie de devolución, de todo lo que han sufrido estas semanas a la distancia, haberles podido regalar esta alegría. Esta final queda marcada eternamente” remarcó Gallardo sobre la importancia de la victoria 3-1 (5-3 en el global) que le permitió ganar la Copa Libertadores ante Boca.

Al respecto del funcionamiento de su rival, reflexionó: “No esperaba a Boca tan atrás con mucha gente y que nos diera la pelota. Esperaba un poco más en cuanto al parado del equipo, disputar la posesión de la pelota, hacerse dueño de la mitad de la cancha. Cuando vi la postura de los dos extremos (Pavón y Villa) retrocediendo de manera exagerada pensé que íbamos a tener que tener mucha paciencia para encontrar los espacios. Había mucha tensión en los dos equipos, hubo imprecisiones que normalmente no se ven y era entendible”.

“Después de haberle ganado a Boca esta final, es cómo ‘¿Después de esto que?’, y después de esto sigue, preparar el partido que vamos a tener el día 18, prepararnos de la mejor manera posible con el enfoque de poder llegar a jugar la final del Mundial de Clubes. Eso lo haremos a partir de que lleguemos allá, porque es normal que se esté en otra cosa para disfrutar lo que se ha logrado. Va a ser difícil enfocarse en lo que viene” afirmó el DT.

Luego, sobre la importancia del título, remarcó: “Va a tardar mucho en repetirse enfrentamientos de este calibre. No hay antecedentes. Por eso considero que es una de las victorias más importantes de toda la historia y por eso el hincha lo hace saber de esa manera. Después de esto nose, habrá que seguir con la misma voluntad de ir por más, es un acontecimiento único el que se vivió ayer y se va a recordar por siempre”.

Tras 15 días, la final más larga del mundo significó un agotamiento para el DT de River pero puede disfrutar el logro obtenido: “Hoy si podemos disfrutar de esta felicidad de haber conseguido este logro. Tratando de vivirlo con tranquilidad con los seres queridos y tomando un poco de conciencia de lo que va a significar más adelante. A partir de mañana ya estaremos planificando este viaje”. River debutará el martes 18 de diciembre a las 13.30hs en las semifinales del Mundial de clubes, con rival aún por confirmar.

Tras la consagración, Pity Martínez declaró que los dos partidos que disputará el Millonario serán los últimos para él, ya que emigra al Atlanta United de Estados Unidos. “Tengo un cariño muy grande por el Pity- confesó Gallardo- es un jugador que no solamente dio vueltas situaciones adversas, en River no es fácil eso de tener esa rebeldía, esa personalidad para sobrellevar esas situaciones. Creo que él siempre mostró esa personalidad y hoy se ganó el reconocimiento de todos los hinchas en base de trabajo, en base a insistir y se va por la puerta grande de River. Esperemos disfrutarlo estos dos partidos que nos quedan y después desearle lo mejor en la continuidad de su carrera. A mí entender tiene para más, la MLS le va a quedar chica”.

Tras tener su mejor año futbolístico en River, con títulos y goles a Boca íncluido, Pity Martínez lleva su locura a los Estados Unidos.

Siguiendo en tema con las partidas de River, también se rumoreo con la salida del DT ante el interés de clubes de Europa o selecciones debido a sus recientes éxitos con el club. Al respecto fue directo: “Más allá de que tengo un contrato firmado que me une a River hasta 2021, Rodolfo (D’onofrio) sabe que mis intenciones de seguir están pero dependen de la energías que uno tenga para seguir, porque esto así como exige, también desgastan”

Con el Mundial de clubes tan cerca, comparó la actual situación con la vivida en 2015 cuando enfrentó al Barcelona y considera que hoy llegan con más ritmo y continuidad: “En aquel momento tuvimos que jugar a los 6 meses con jugadores que ya no estaban, con situaciones que por ahí no nos favorecía. Enfrentar a ese tipo de equipos te genera mucha exigencia y por ahí nosotros no llegamos de la mejor manera. Ahora por ahí le podemos pelear a cualquiera” cerró el Muñeco.