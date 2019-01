Gustavo Sever: "Me gustaría que por mis ex compañeros se salve, ojalá que se pueda dar"

Sin dudas, uno de los equipos más representativos y emblemáticos de la historia de Tigre es aquel que armó Ricardo Caruso Lombardi en la B Metropolitana y que fue bicampeón en la temporada 2004/05, logrando el ascenso a la B Nacional con creces y el inicio de la década dorada en Victoria. Uno de los pilares de aquel elenco fue el volante Gustavo Sever, quien disputó 36 encuentros y anotó 10 goles en el Matador. A sus 38 años, un luchador de la vida, Romi nos habla del presente del equipo de Victoria.

¿Cómo ves el presente de Tigre? ¿Creés que pueda salvarse del descenso?

- Si yo no creyera que sea posible, no sería hincha de Quilmes, siempre estamos caminando por la cornisa. Tigre es un club grande, más allá de que uno no es hincha del club, tengo un lindo recuerdo. Me gustaría que por mis ex compañeros se salve, ojalá que se pueda dar.

¿Tu experiencia el club? ¿Qué te dejó el bicampeonato de la B Metropolitana 2004/05?

- Fue una etapa que me marcó bastante, más allá de lo que conseguimos, armamos un lindo equipo y por suerte se pudo cumplir el objetivo que era ascender. El recuerdo que me quedó es muy lindo, la gente de Tigre me sorprende siempre con los banderazos y en las tribunas.

¿Tu opinión sobre el Chino Luna y Martín Galmarini?

- Son dos compañeros muy buenos, dos referentes que hace tiempo están en el club sumando y tirando para adelante. El Chino debe ser un modelo a seguir día a día, el Pato Galmarini es un gran jugador y lo demostró en Tigre, eso lo hizo jugar en equipos como River. Como compañeros y como persona son 10 puntos. El Chino sonó para venir a Quilmes, pero por el tema económico no pudo venir. El día que no quiera jugar más, lo voy a buscar yo.

¿Tu experiencia en el Burgos FC de España? ¿Pensaste en volver a Tigre?

- Fue muy buena, estuve tres años. Se aprende mucho, estuve lejos de mi familia, pero fue linda mis hijos nacieron es España. Siempre quedaron las ganas de volver, el recuerdo es el mejor pero nunca se dio, si en el futuro me llaman para dirigir a Tigre no me lo pienso, voy con Gonzalo González.

¿Cómo es tu trabajo en Quilmes?

- Desde que me retiré en Quilmes estoy trabajando acá. Estuve trabajando con la 7ma hasta que tuve el ACV. Ahora estoy con los más chiquitos que juegan en cancha de fútbol 7 y más que nada hago la parte de coordinación. Las ganas de trabajar y de estar ligado al fútbol siempre están.

¿Cómo se juega el partido ante San Martín de Tucumán? ¿Qué pasa por la cabeza del jugar?

- El primer partido se juega como todos, con dientes apretados y más si estas en una situación como la de Tigre. La gente tiene que entender que la pretemporada es un esfuerzo muy grande. Hay que jugar con el aliento y las ganas del ellos; el equipo va a estar a la altura. Siempre hay que tener fe, como dijo Caruso: “Tigre es un gigante dormido, y va a volver a despertarse”.