Nahuel Arena: "No es habitual para mí jugar de lateral"

Marcelo Gómez sorprendió con la inclusión del ex-Vélez de defensor por derecha. Lamentablemente, Arena la pasó muy mal y muchos ojos apuntaron a él luego del encuentro. Con respecto al trámite del juego, mencionó: “Hicimos un mal partido, no tuvimos chances a parte del tiro de Burgoa al palo. Ellos aprovecharon los errores nuestros. Con la expulsión de Tomi (Cardona) todo se hizo cuesta arriba”.

Por el lado derecho, Arena la pasó mal

Con respecto a su posición en cancha, el futbolista declaró que no es su primera vez en la posición. Sin embargo, reconoció que no tuvo un buen rendimiento: “Es difícil la posición en la que jugué, no es la habitual en mí. Pero me voy adaptando a la necesidad del equipo. He jugado un par de veces en reserva de lateral, pero era más defensivo que ofensivo mi tarea. Me costó porque me atacaron mucho por ese lado y me desbordaron varias veces”.

Además, el jugador de 20 años tuvo la mala fortuna de cometer un penal a favor de River que luego Rafael Borré cambió por gol: “La jugada del penal fue mala suerte. Fue sin intención, me deslicé y pegó en la mano”.

Los cañones apuntan al Xeneize

Ahora los ojos del Expreso se posarán en otro partido complicado, ante Boca. El Tomba tendrá que visitar en la Bombonera al último campeón de la Superliga. Arena dejó en claro que es fundamental salir de la mala racha: “En unos días tenemos revancha, ahora tenemos que prepararnos en la semana. En lo particular, me voy adaptando al equipo”.