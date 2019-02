Edwin Cardona: “Me dolió que dijeran que no tenían dinero para pagar por mi pase”

El ex extremo izquierdo de Boca, el colombiano Edwin Cardona, dialogó en Fox Sports Radio durante la tarde de hoy. En la charla, el ex 10 de Boca no se guardó nada y habló de sus sentimientos tras abandonar un club que, según sus propias palabras, “me dejó marcado de por vida y me convertí en un hincha de Boca más”.

En sus declaraciones aseguró que no le guarda rencor a Guillermo Barros Schelotto por no haberlo incluido ni un minuto ante River en la final de la Copa Libertadores 2018. Y sobre el tema, tiró: “Me molestó en su momento cuando (Guillermo) habló de la 'actitud' porque uno como jugador siempre quiere jugar. Si lo veo, me tomaría un café con él, hablaría y le preguntaría qué podría haber pasado y por qué no me llevó. Uno de eso aprende y él tendrá sus razones. Si él me lo dice lo tomaría bien". Y agregó: "Cuando salí de Boca, a la primera persona que llamé fue a él (a Guillermo) para agradecerle".

Por último, el jugador cafetero habló sobre su alicaído final en el club de la Ribera: "No quería terminar de la manera en la que terminé con Boca (jugando los partidos menos importantes). Siempre di lo mejor de mí para el club. Quería quedarme, era mi anhelo, pero nunca nadie se comunicó conmigo ni siquiera para tener una charla o algo para quedarme”. Y agregó: “Me dolió que dijeran que no tenían dinero para pagar por mi pase”. Entendiendo Cardona que Boca en realidad, con un superávit histórico, sí tenía los 10 millones de dólares que pretendía Monterrey.

Para cerrar, Cardona contó lo que le provocó su lapso en Boca y arrojó un deseo al viento: "Ojalá algún día tenga la oportunidad de volver a este gran club porque me dejó marcado de por vida. Quiero que sepan que tienen un nuevo colombiano hincha de Boca. La hinchada, la gente, cómo me trataron; eso a uno lo motiva. Si me dan la oportunidad estaré feliz, pero mi actualidad es Pachuca y estoy muy tranquilo acá", acabó.