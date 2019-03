Cocca: "Estoy en el lugar que quiero estar"

En el día de hoy, cerca de las horas del mediodía, fue presentado en conferencia de prensa en Arroyo Seco el nuevo director técnico de Rosario Central. Se trata de Diego Cocca, quién llega para reemplazar el puesto que dejó Paulo "Loncho" Ferrari, quién dirigió 6 partidos al club de Arroyito y no logró ganar ninguno de ellos. De esta manera, será una nueva experiencia en el fútbol argentino para el DT que supo ser campeón con Racing en 2014 y de último paso en el Xolos de Tijuana.

Comenzada la conferencia, Cocca expresó su alegría por llegar a Rosario Central: "Estoy muy contento de llegar a esta institución. Un club con mucha historia, un gran plantel. Estoy al 100% para este proyecto, amo lo que hago y tengo el privilegio de ser el entrenador de Rosario Central, así que estoy en el lugar que quiero estar. No tengo dudas que los resultados se van a ver, así me lo ha demostrado el fútbol", declaró.

Luego, se mostró muy ilusionado por este nuevo paso en su carrera como entrenador, aclarando además que no dudo demasiado a la hora de tener la oportunidad de venir al club auriazul: "Hoy sentía que el club era Central. Por historia, por juego, por equipo, por jugadores, por querer revertir esto y poner a Central donde tiene que estar. Estos desafíos me gustan, me movilizaron y por eso acá estoy".

Siguiendo con la conferencia, el nuevo entrenador canalla fue consultado acerca de sus sensaciones de su primer entrenamiento como técnico de Central y qué cosas deben corregir para mejorar la situación del conjunto auriazul, a lo que expresó: "Me encontré con un buen grupo humano. Muchos de este plantel los he dirigido a lo largo de mi carrera como entrenador. Debemos alinearnos, dejar bien en claro las funciones, a lo que vamos a jugar y no tener dudas de lo que vamos a hacer dentro de la cancha"

Sin embargo, Diego Cocca hizo un paréntesis a todas las buenas impresiones en su llegada a Central para hacer una fuerte crítica al momento futbolístico del "Canalla": "He visto varios partidos de Central y la realidad es que el equipo no juega bien, le hacen muchos goles, convierte poco, y genera muy poco. Las estadísticas marcan una tendencia, eso me preocupa”, sentenció.

Para cerrar, dio un mensaje esperanzador para el pueblo auriazul, comprometiéndose nuevamente a sacar adelante al equipo: "Necesitamos estar todos en la misma sintonía, tanto dirigentes, como jugadores y cuerpo técnico. Le pedimos a la gente que apoye, necesitamos salir de esta situación para poder poner a Rosario Central en dónde realmente debe estar"