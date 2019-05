Entrevista. Valentina Camara: "Mi ejemplo en la vida es mi mamá"

Alejada de las canchas por una lesión, Valentina Camara; ex jugadora de la Selección Argentina Femenina de Fútbol, en diálogo con Vavel Argentina expresó: “Tenía 5 años y vivía con la pelota en los pies, iba de la pieza al baño, la dejaba estacionada y volvía a salir con ella”.

La joven de Viedma; Río Negro, actualmente radicada en Córdoba manifestó: “No recuerdo exactamente mi primer contacto con el deporte, pero si una infancia cargada entre tenis, hockey y básquet”. Además agregó: “Cada actividad tenía sus horarios, por lo cual, a veces hacia sorteo para ver a qué partido asistía el fin de semana”.

Con 25 años, recibida de Licenciada en Kinesiología y Fisioterapia, Camara recordó: “De Viedma decidí irme a los 16 años. Llegué a Córdoba porque en la provincia había un básquet más competitivo; mi deporte favorito en aquella época. Tenía contactos en un club de allá, contaba con la presencia de gran parte de mi familia por parte de mi papá en la ciudad, y al año siguiente, emprendía una carrera universitaria”.

Sin embargo, aclaró: “El fútbol no había llegado a mi vida, por lo menos de la manera en que lo vivo hoy”. La ex base del baloncesto y actual volante central de fútbol había comenzado su carrera deportiva en los clubes Sol de Mayo y San Martín; ambas instituciones de Río Negro.

Su primer deporte favorito | Fuente: Facebook personal de Valentina Camara

Valentina Camara, más conocida entre su familia y amigos como ‘la Valen’ contó: “Si bien tengo el recuerdo de tener 5 años y vivir con la pelota en el pie, nunca me había animado a practicar en un club. A los 19 comencé en Racing de Córdoba -como para ver qué onda-". Asimismo, agregó: “Terminé dejando el deporte de toda mi vida para jugar al fútbol”.

También, volviendo a la infancia, la deportista rememoró: “De pequeña jugaba con mi hermano, primos y amigos en el barrio. En el colegio era una de las pocas que se metía entre los hombres en los recreos”.

Camara: Deportista y Kinesióloga

- ¿Cómo haces para combinar tu profesión con el deporte?

- La elección de la carrera fue por su relación con el deporte, entonces una vez recibida y con alguna experiencia laboral que ya he tenido, me resulta muy fácil aplicar todo lo que he obtenido y aprendido en mis años como deportista, para aplicarlo en el ámbito kinésico. Más allá de que el fútbol haya tomado un papel importante en mi vida, no he logrado despegarme de la kinesiología, por lo tanto, siempre ando buscando actualizaciones que más adelante me serán útil, cuando decida dedicarme plenamente a mi profesión.

Recibida de Valentina Camara | Fuente: Facebook personal de Camara

De Viedma al combinado nacional

La futbolista expresó: “Mi pase al Club Atlético Belgrano me favoreció. Un fin de semana nos mandaron a un par a una prueba en Río Cuarto (Córdoba). Ahí estaba parte del cuerpo técnico actual, que se encargaba de ver y recolectar chicas del interior”.

“Sin aspiraciones asistí, me hicieron ir al día siguiente junto con otras chicas más, y en el medio de la jornada Carlos Borrello; entrenador de la selección, me separo unos minutos del partido y habló conmigo”, agregó Camara.

“Con la selección concentré desde octubre del 2017, viajando casi todas las semanas, hasta que en abril del 2018 disputamos la Copa América, en la cual pude debutar contra Brasil y jugar contra Colombia. A su vez estuve en una gira de Estados Unidos, en una fecha FIFA en Uruguay, y en el plantel que finalmente clasifica al Mundial luego de enfrentar a Panamá en un partido repechaje ida y vuelta”, concluyó la deportista.

Entrenamiento de la Selección Argentina femenina de Fútbol | Fuente: Instagram personal de Camara

- ¿Alguna vez imaginaste representar a tu país en una Copa América?

- Jamás lo imaginé, siempre me vi más afuera que adentro. Una vez hecha la lista final creía que había un error. Al principio fue muy difícil, ya que tenía compañeras que desde los 12 años formaban parte de la selección, y yo no hacía ni 6 años que jugaba al fútbol. Me sentía sapo de otro pozo.

Debut de la volante central en la Copa América de Chile 2018 | Fuente; Instagram personal de Camara

- Respecto a la situación de dormir en el micro durante la Copa América. ¿Cuál es tu opinión sobre el hecho mencionado y la forma de actuar de la Asociación del Fútbol Argentino?

- Hubo varias versiones, a partir que se supo todo a través de nuestra manifestación de “queremos ser escuchadas”. Surgieron muchas noticias falsas, o no tan exactas en su relato.

Hay puja entre los clubes que no ceden sus jugadoras con total libertad, lo cual limita los cronogramas tanto de viaje como de entrenamiento, y de eso no se habla, echar la culpa a AFA es más fácil. Así y todo la institución estuvo en falta, y por más que todavía reste trabajo por hacer, se ha hecho mucho y hay que valorarlo.

- ¿Cómo viviste los partidos del seleccionado argentino contra Panamá para conseguir la clasificación a Francia 2019, luego de 12 años sin participar en un Mundial?

- Fue una emoción increíble, sobre todo el partido que fuimos locales. Creo que ninguna de mis compañeras más allá de toda su experiencia, había vivido algo similar. Una vez clasificadas, fue un momento histórico, sumamente orgullosas todas de lo obtenido y encantadas con el apoyo y aliento de la gente.

Festejo de clasificación al Mundial de Francia 2019 | Fuente: AFP

- Tras tu ruptura de ligamentos, ¿Cómo va tu proceso de rehabilitación? ¿Crees que podes llegar a formar parte del plantel que viajará a la Copa del Mundo?

- En su momento la lesión significó lo peor del mundo. Hoy lo entendí y lo vivo con tranquilidad, todo pasa por algo. Viví un año lleno de cosas bellísimas, pero a su vez, cargado de exigencias tanto físicas como mentales, a lo cual mi cuerpo dijo basta. Mi recuperación va muy bien por suerte, conforme, pero conociendo los tiempos/diferencias entre mujeres y hombres como deportistas, preferí emprender una recuperación tranquila y progresiva, sin apuros, para volver lo más fuerte posible.

Tengo la suerte de tener la posibilidad de presenciar igual este mundial, ya que asistiré por mi cuenta, y siento que ver a mis compañeras ahí será muy emocionante.

- ¿Cuáles son tus expectativas sobre el rendimiento de la Selección en la competencia?

- Espero que afronten la competencia como siempre se afrontó toda dificultad, que lo disfruten más allá de los resultados y que el mundo vea que a pesar de las circunstancias, Argentina está para mucho más. No es coincidencia que casi la totalidad del equipo titular se encuentre jugando en el exterior, en equipos que llenan estadios y son noticia.

- ¿Qué opinión tienes sobre la postulación de Argentina para la organización del Mundial Femenino 2023?

- Ojalá que para ese momento nuestro fútbol haya crecido lo suficiente como para hacer un buen papel siendo local. Creo que fue un anuncio más en toda la marea alta que venía desde AFA. Sería seguir sumando momentos históricos en nuestro país.

La historia detrás de la jugadora

- ¿Cómo vive tu familia y amigos tu carrera de futbolista?

- En su momento, la decisión de abandonar el básquet por el fútbol fue alocado, y muchos me la cuestionaron, pero con todo lo que se fue dando en este último tiempo, son los primeros en estar felices de dicha decisión. Mi familia me apoya un montón. Mi viejo es el primero que quiere que me vaya. Me animó a renunciar a mis trabajos para que me dedique al fútbol. Mi mamá acompaña, sé que se siente orgullosa al igual que mis amigos.

- ¿Alguna vez sentiste discriminación por jugar al fútbol? ¿Viviste alguna situación de acoso?

- Siempre, en algunos momentos más y en otros menos. Todavía me acuerdo de docentes que se me acercaban en la primaria, para convencerme de que no jugara, de que fuera con las chicas, de que me iban a golpear. Mis compañeros iban a hablar a dirección para que me dejaran jugar, ellos me aceptaban. Ahí el claro ejemplo de que el problema muchas veces lo tienen los adultos y los chicos la facilitan mucho más.

- ¿Tenés algún referente dentro del ámbito del deporte? Sea del fútbol o no.

- Mi ejemplo en la vida es mi mamá, hoy soy una copia de ella, y me ha dado herramientas y valores que me ayudan a diario.

Deportistas me gustan muchos, futbolistas también, sigo a muchos pero a ninguno en especial. Messi me encanta y para mi es el mejor del mundo, pero no es mi referente como si lo pudo ser Mascherano o Puyol.

- ¿Qué sentiste cuando se anunció la profesionalización del fútbol femenino?

- Me puse muy contenta. Espero que sea el puntapié para agilizar todo lo que resta por hacer. Pero sobre todo me alegro por todas las que lucharon para que eso suceda. Tuve la oportunidad de conocer a Macarena Sánchez, y que ella haya firmado el primer contrato profesional, fue todo lo que estaba bien. Necesitábamos de alguien que encabezara esta lucha y que uniera a las que queríamos lo mismo. Hoy cada una que firme le debe muchísimo a ella. No hay que olvidarse jamás.

- Formaste parte del plantel de la UAI Urquiza ¿Cómo tomaste la desvinculación de Macarena Sánchez de la institución?

- Considero que cada club puede decidir tener en su plantel a quien crea apropiado aunque me pareció sumamente mala la forma en que se manejaron con ella. Podrían haber respetado los tiempos y ahorrarse el conflicto.

- ¿Soñás con firmar tu primer contrato? ¿Te gustaría jugar en un club del exterior?

- Quizá sí. Me gustaría que se me remunere por lo que en este último tiempo he dedicado muchísimo de mí, más con esta lesión que estoy viviendo. Aunque mi mayor sueño sería cumplirlo en el exterior, así que a eso apunto.

La otra pasión

- ¿Hincha de que club sos?

- Soy de Boca desde chica y por mi abuelo. Pero debo admitir que mi paso por Belgrano me ha hecho simpatizante del club, gracias a todo lo que me ha dado, y a como posiciona al fútbol femenino en su institución.