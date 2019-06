Morro García: ''Estoy enamorado de Godoy Cruz''

Santiago ''El Morro'' García llegó a tierras mendocinas a comienzos del año 2016. Desde entonces, a pesar de los vaivenes que en un plano mental lo llevaban a alejarse de la institución bodeguera, el jugador siguió vistiendo la camiseta del ''Expreso''.

Así mismo, supo ganarse el cariño de los fanáticos de Godoy Cruz y sobre todo el aprecio de las generaciones más juveniles, acompañado por el buen momento futbolístico que lo llevó a ser el máximo goleador de la historia del club. A pesar de ello, en la última temporada su rendimiento no fue óptimo, lo que lo llevó sorpresivamente a ocupar un asiento en el banco de suplentes en reiteradas ocasiones.

Finalizado el torneo de la Superliga, el uruguayo decidió quedarse en la provincia mendocina y dialogando con Ovación de Radio Nihuil, expresó: "No tuve vacaciones, me quedé en Mendoza entrenando y poniéndome bien de la rodilla. Para mí Mendoza es como Uruguay". Haciendo hincapié sobre su situación física, comentó: "Quiero volver a sentirme bien. Tuve varios problemas personales que influyeron en mi rendimiento. No son excusas, pero no fue fácil para mí. Quiero volver a ser el goleador que fui", agregando que "nos pasan cosas en la vida que hacen que el rendimiento en la cancha no sea el óptimo. Son cosas que no se saben. No es una excusa de mi bajo rendimiento, no me sentí bien y por eso tomé la responsabilidad de quedarme y recuperarme para llevar al equipo a lo más alto".

También se explayó sobre su situación de cara al mercado de pases: "Ni yo sé qué va a pasar. Estoy agradecido y enamorado de Godoy Cruz, pero no puedo jugar con la economía del club y hay que poner muchas cosas en la balanza", aseguró el número 18.

Para finalizar, agregó: "Tengo que proyectarme a futuro y si viene una oferta que nos sirva a todos, se verá. Esto es un negocio y siempre hemos priorizado lo mejor para el club".