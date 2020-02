Gorosito: "No ascender sería una frustración, no un fracaso"

La relación entre Néstor Gorosito y el hincha de Tigre ha tenido vaivenes, tanto en el primer ciclo, como en el segundo. Del brillante 2019, que culminó con el título de la Copa Superliga, solo queda el recuerdo, porque las cosas en la Primera Nacional están lejos de ser ideales y el Matador perdió en la reanudación del campeonato de segunda división, por 2-1 ante Quilmes. En medio de un mal clima en lo futbolístico, surgieron versiones de mala relación entre el cuerpo técnico y los jugadores. Para responder esos rumores, el DT habló con el medio televisivo Somos Deporte.

Una de las polémicas de esta semana tras la derrota en el Centenario, que se difundieron por redes sociales, que se viralizó, fue una pelea entre el entrenador y uno de los referentes, Diego Morales. Pipo se encargó de desmentirlo: "Me enteré de esto, y también de la supuesta pelea de Prediger con Alcoba: ellos viven juntos, van y vienen todos los días juntos. Después de lo que yo me agarré a las piñas con Cachete es mentira, tenemos una relación afectuosa, lo considero muy buen pibe. Las redes sociales no me interesan". Y añadió: "En todos los grupos humanos hay diferencias, lo importante es que haya respeto".

Consultado acerca del presente irregular en el torneo, sobre si sería fracaso no ascender, esto expresó: "Sería una frustración más que un fracaso. Fracasar es no intentarlo, es claudicar, no hacer el esfuerzo máximo para lograrlo. Después hay un montón de equipos que quieren ascender, depende de la capacidad de cada uno para lograrlo. Como ustedes, que tratan de hacer un buen programa, que salga lo mejor posible, nosotros también lo hacemos. Se lograron todos los objetivos: se clasificó a la Copa Argentina y estuvimos entre los cuatro que jugamos la liguilla (Reducido). Obviamente me hubiera gustado estar primero como San Martín de Tucumán".

"La única forma de seguir con el éxito que tuvimos hasta ahora es seguir juntos. No sirven para nada las divisiones. A los hinchas les pido que sigan llenando la cancha, siempre jugamos a cancha llena, y el apoyo, lo necesitamos. Es impresionante el apoyo que tuvimos en la final contra Racing y cada vez que jugamos de local. No hay ni un hincha que no me agradezca por haber salido campeones", finalizó Gorosito dándole un mensaje de aliento a la gente del Matador, que volverá al Coliseo de Victoria el próximo sábado a las 20.35 ante Atlético Rafaela​​​​​​​, partido clave en la lucha para volver a zona de Reducido y para calmar las aguas.