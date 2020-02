Gallardo: "Mi desafío es ganar el campeonato"

En el mediodía de hoy en Ezeiza, Marcelo Gallardo brindó una conferencia de prensa, en donde comenzó con referencias a las tarjetas amarillas recibidas por sus jugadores:

"Los que tienen 4 amarillas deben evitar amonestaciones estúpidas, que tienen que ver con protestas y faltas innecesarias". También, habló de las molestias musculares que sufre Lucas Martínez Quarta: "Lo evaluaremos en el entrenamiento de mañana para ver su condición".

Posteriormente, aseguró que tiene una relación de respeto con los emblemas de Estudiantes de La Plata (próximo rival del Millonario) Juan Sebastián Verón, Javier Mascherano y Gastón Fernández. "Con Sebastián nos conocemos desde las selecciones juveniles. Tenemos una buena relación de respeto". Mientras que de Masche y la Gata dijo: "Tengo una relación de mucha cordialidad. Mascherano es un privilegio tenerlo en Argentina y poder enfrentar al jugador que mas partidos tiene en la Selección Argentina".

También analizó cómo puede llegar a plantarse el Pincha ante River: "El rival cuando juega contra River, toma precauciones que en otro partido no suele tomar. Ante Defensa, Estudiantes se vio superado en el juego y posiblemente pueda cambiar su forma de jugar. Unión juega con dos delanteros , y contra nosotros pusieron a uno", y agregó: "Tenemos un partido muy difícil ante Estudiantes, pero ganar en La Plata nos posicionaría al título (...) Cuando uno habla de desafíos personales, es imposible no pluralizar, porque todo lo que queremos hacer nosotros, lo hacemos en equipo. Mi desafío es ganar el campeonato argentino".

En cuanto a los arbitrajes, Gallardo no los cuestiona ya que el equipo se encuentra en una posición de privilegio y depende de si mismo para ser campeón de la Superliga Argentina. Asimismo, declaró: "Hoy en día es muy difícil hablar en cualquier ámbito y hay que tener un cuidado tremendo, especialmente cuando estas expuesto, porque cada cosa que decís se puede generar un debate y puede ser muy significativo. No me corresponde juzgar a los demás. Cuando uno habla mucho, tiene tendencia a equivocarse. Trato de comunicar semanalmente para que el periodismo tenga un ida y vuelta conmigo. Mi trabajo no es comunicar, sino armar un equipo que compita".

"Se que hay miseria en todos lados, que hay quienes quieren que nos caigamos, pero no me detengo en eso y sigo trabajando. Para mi hubiese sido muy fácil irme ganador. Hipotecar algunas cuestiones como el sentimiento o la idolatría, tiene que ver", sentenció.

Por otra parte, no le pareció nada bien que desde Boca Juniors sigan con el pensamiento de que River no fue un justo campeón de la Copa Libertadores 2018: "Yo sigo para adelante, y me sorprende que desde el otro lado sigan enroscados con ese tema. Nosotros ganamos legítimamente. Si bien lo que ganamos fue histórico, no me quedo en eso y sigo adelante".

Luego, en referencia a un posible cambio de día, del partido ante Atlético Tucumán, por el choque del Millonario por Copa Libertadores, ante Liga de Quito, dijo: "Quiero que todo sea en igualdad de condiciones para todos. No quiero ventajas en ese sentido, ni ser perjudicado (respecto a pedir postergación del próximo partido ante Defensa, por jugar entre semana por Copa Libertadores)".

En cuanto al rendimiento de su equipo, el Muñeco analizó: "Somos un equipo que en general ataca en función de equipo y defendemos también en función de equipo. Los delanteros no son los primeros defensores para mi, sino que recuperan la pelota para atacar ellos mismos y no esperar a que les llegue". También añadió: "He escuchado ese juego violento de mis futbolistas. Eso es un comentario tendencioso. Si bien hay situaciones marcadas (como la de Suárez). Es parte del juego. A veces los árbitros ven una actitud violenta y la cobran. Suárez ese día se sintió mal, por esa patada que pegó y me lo dijo".

En cuanto a los penales errados por su equipo, Gallardo manifestó: "A veces se dan rachas adversas. Las técnicas de las pegadas se entrenan todos los días. El contexto no se puede entrenar, porque no tenes la presión de la gente. No es lo mismo patearlo en un entrenamiento que en contexto adverso (...) El que se sienta seguro, que vaya y patee el penal".

Por último, Gallardo habló sobre la charla que tuvo ayer con jóvenes que se entrenan en el CENARD, en diferentes deportes: "Para mi fue muy emocionante poder charlar con chicos que tienen muchos suenos y ganas de triunfar en la vida. Cuando me llaman para charla, me da mucho gusto. Yo cuando fui chico, vivi lo que esos chicos vivieron, con sus aciertos y frustraciones". En este contexto, agregó: "En los Juegos Olímpicos, yo gané la medalla de plata en Atlanta 1996 y parecía que habíamos fracasado. Las medallas parece que valen en todos los deportes, menos en el futbol. Y no es así".