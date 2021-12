Luz roja: los “Villanos” en zona crítica

Los últimos días en Gran Bretaña, están en alerta por la cantidad de casos confirmados de Coronavirus y en la Premier League se postergaron varios encuentros, debido a esta situación por la tercera ola de contagios. En horas de la mañana de este sábado, Aston Villa de los argentinos Emiliano “Dibu” Martínez y Emiliano Buendía, ambos con actualidad en la Selección Argentina comunicó que hubo un rebrote dentro de su plantilla, si bien no trascendió ningún dato de los infectados, dentro del mismo mensaje dejo en claro que se encuentran en buen estado de salud.

Aston Villa can confirm that today’s Premier League fixture with Burnley has been postponed due to an increased amount of positive Covid-19 test results within our playing squad.