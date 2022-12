Argentina pasó a la final con una victoria por 3 a 0

Julián Álvarez con un doblete para pasar a la final.

Luego de un gran desempeño durante todo el encuentro, Álvarez contó cómo se está sintiendo en este momento, donde parte de lo que logró, algún día, fue su mejor sueño: "Estoy contento, nos merecíamos esto. Estamos en la final y era lo que queríamos. Ahora a descansar e intentar hacer un gran partido el domingo".

Luego, se acordó de su familia y cerró con lo siguiente: "En mi familia deben estar todos como locos, como en todo el país me imagino. Intentaremos ir por todo".

Rodri De Paul, el motorcito de esta Selección.

Luego del encuentro habló sobre las primeras sensaciones tras la victoria y fue muy sincero: "Todavía no caigo. Hemos trabajado mucho para llegar hasta acá. Creo que somos merecedores de todo esto". Si bien el equipo, no arrancó con el pie derecho, el conjunto albiceleste supo recomponerse y el jugador del Atlético Madrid dejó en palabras las sensaciones que se manejaban puertas adentro: "Teníamos mucha fe, veníamos de ser campeones de América. Este equipo dio una muestra de lo que es capaz".

Y por último, dejó un mensaje para todos los argentinos que siguen a la Selección desde el primer momento, alentando y soñando junto a ellos: "Gracias por el apoyo de la gente. Espero que todo el país esté disfrutando, nosotros lo vamos a sentir desde acá" finalizó.

Nicolás Otamendi, otra pieza clave.

El jugador del Benfica mostró al grupo confiado y unido luego del largo camino que vienen haciendo desde que comenzó esta ilusión: "Estamos fuertes como grupo, eso es lo importante. Teníamos la ilusión de llegar a la final. Ahora intentaremos dar el máximo para conseguir el objetivo"..."Somos 26 guerreros que estamos dispuestos a luchar por la gente".

Al pie de la letra dentro del campo, Tagliafico deja sus sensaciones de la victoria.

Dentro del campo, viendo la hinchada y sentirse motivado para sacar adelante un partido se relata como un suceso único. En esta parte Nicolás comentó esto: "Pareciera que acá hay más argentinos que en Argentina. Lo de nuestra gente es una locura. Lo estamos dejando todo. Pase lo que pase, este equipo no los va a dejar a gamba".

Luego, dio declaraciones acerca de las variantes que pueden surgir durante el planteo de un equipo: "Cuando un grupo está unido, los intérpretes pueden cambiar, pero todos tiramos para el mismo lado. Vamos por el sueño".

Y por último, le dejó este mensaje a la gente:

"Le pedimos a la gente que nos siga alentando porque vamos a seguir dando todo. Queremos llevar la Copa a nuestro país".

Cristian Romero también fue parte de este logro.

Si queremos encontrar algo en común dentro del conjunto argentino además del sueño por la Copa, es que la victoria de hoy, por más de ser estudiada y preparada con mucho esfuerzo, sigue siendo algo increíble y que no es fácil de asimilar, así lo dejó claro Romero: "Todavía no caigo, no me pude poner a pensarlo. Seguramente cuando llegue al hotel se me van a caer las lágrimas".

Como últimas perspectivas, habló de cómo se siente el hecho de estar donde están: "Llegar a una final del mundo no se vive todos los días. Se lo disfruta pero queremos ir por más"..."Estamos contentos porque se hizo un buen partido. Fuimos justos ganadores. Por momentos se complicó, pero supimos resolverlo" finalizó.

Messi, el capitán de la Selección, dio una conferencia de prensa luego del 3 a 0.

Foto: @Argentina

Una vez más fue él quien abrió el marcador, quien estuvo pendiente a todos los detalles para que el objetivo de este encuentro se cumpla y sigamos con esta ilusión. Referente jerárquico y de una calidad inhumana. Luego de este partido, Lionel salió a hablar y te contamos que dijo.

"Me siento bien, con lo mejor para afrontar cada partido. No fue nada fácil, llegamos cansados pero el grupo volvió a sacar fuerza e hicimos un partido muy serio".

"Este grupo es muy inteligente, sabe leer los momentos de cada partido. Lo dijo Scaloni: sabe sufrir cuando tiene que sufrir y tener la pelota cuando hay que tenerla".

"Tenemos un cuerpo técnico muy bueno, que no deja nada al azar. La lectura que hacen de cada partido después sucede. No nos desesperábamos cuando teníamos que correr de un lado para el otro, sabíamos que la posesión era su fuerte" exclamó, reconociendo el esfuerzo y compromiso desde el primer día.

En cuanto a sensaciones tales como, simplemente sus pensamientos y también en cuanto a su físico, declaró lo siguiente:

"Siento muchas cosas, es muy emocionante ver todo esto. Ver a la gente, a la familia durante todo el Mundial fue algo increíble. Vamos por el último partido, que era lo que queríamos".

"No sé si es mi mejor Mundial o no. Hace tiempo que estoy disfrutando muchísimo de esto. Estábamos confiados que este grupo lo iba a sacar adelante. Sabemos lo que somos y le pedimos a la gente que creyera en nosotros" agregó.

"Hemos pasado situaciones duras, otras muy buenas. Hoy vivimos algo espectacular. Estoy disfrutando con toda esta gente y con todos los argentinos que están en nuestro país. Me imagino que debe ser todo una locura".