Federico Rasmussen: "Nos planteamos el objetivo de entrar a una copa"

Godoy Cruz empató 0 a 0 contra Unión tras ceder la localía luego de que el Malvinas Argentinas sea elegido como una de las sedes del Mundial Sub 20. A pesar de haber hecho de local en el Estadio Víctor Legrotaglie y el horario de 15:30, la gente se hizo notar y generó un gran ambiente.

Godoy Cruz tuvo la balanza del partido a favor en el primer tiempo, pero en el complemento se quedó atrás, no pudo conquistar el arco rival y, en una repentina mejora del rendimiento de su rival, casi lo pierde. A pesar del sabor amargo que deja un empate así, El Bodeguero sumó puntos en la tabla y sigue en posición de clasificación a Copa Sudamericana. "Nos planteamos el objetivo de tratar de entrar a una copa, estamos en esa zona. Falta mucho todavía, va la mitad del torneo, hoy obviamente queríamos sumar de a tres pero sumando vamos a llegar a ese objetivo que tanto queremos", manifestó el zaguero ex Sarmiento.

El Tomba mantiene una racha de seis partidos invicto, pero hace dos fechas que no consigue una victoria, en este caso fue ante un rival en la posición más baja de la tabla: "La verdad que hoy de local con nuestra gente queríamos lograr el triunfo, no se pudo ganar pero cuando no se puede, no hay que perder. Enfrentamos a un rival que en la tabla no venía bien pero sabíamos que iba a ser duro y que nadie te regala nada hoy en el fútbol argentino. Con el sabor un poco amargo pero bueno, ahora a disfrutar del punto y ya mañana ponernos a pensar en lo que va a ser el próximo partido con Huracán", finalizó Rasmussen.