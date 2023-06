Lautaro Acosta fue denunciado por violencia de género y se encuentra bajo licencia

La expareja de Lautaro Acosta, Ludmila Isabella, mediante un posteo de Instagram hizo un fuerte descargo en el que reveló que sufrió violencia de género por parte del jugador de Lanús. La joven realizó la denuncia ante la Justicia el 8 de junio y en las últimas horas ratificó su acusación en los Tribunales de Lomas de Zamora.

[AHORA] El jugador de Lanús Lautaro Acosta fue denunciado por su pareja: "Sufrí violencia física, psicológica y económica, de lo peor que se puedan imaginar". pic.twitter.com/xHUEjB9Od6 — ElCanciller.com (@elcancillercom) June 14, 2023

El club emitió un comunicado por medio de sus redes sociales en el que anunció que se le otorgó una licencia a Lautaro Acosta por asuntos personales y que debido a esto no formará parte del plantel que se enfrentará a Unión de Santa Fe.

Al salir de Tribunales, la denunciante dió detalles de lo que vivió durante el tiempo que estuvo en pareja con el futbolista. "No es un hecho. Fueron siete años. Al principio no es que vino y me pegó una trompada, me fue enamorando, era todo perfecto, fue todo de a poco" comenzó relatando Ludmila.

"Primero violencia psicológica, se la agarraba con las cosas, le pegaba la pared en lugar de a mi cara, hasta que me pegó a mí y ahí nunca paró" agregó la mujer. Además aseguró que su único objetivo es "que se haga justicia" y que "él se sentía impune", porqué podía arreglar todo con plata.

En relación a las agresiones declaró "Después de que me cagaba a trompadas me decía 'yo sé que te cagué la vida'. Él sentía bronca hacia mí, no sé por qué". Finalmente con la voz entrecortada dijo "Yo cuando me amenazó la última vez le dije 'mirá que te voy a hacer la denuncia. Mirá lo de (Sebastián) Villa, vas a terminar así". La respuesta de él entre risas, según el testimonio de la denunciante fue "mirá que mal está Villa, está en la casa".

Anteriormente en 2019 el futbolista ya había sido denunciado ante la Justicia, pero el proceso no continuó. Los involucrados tienen un hijo que se encuentra a cargo de Ludmila.