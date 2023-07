Una tarde ideal para volver a ganar

El viernes pasado, en su visita al Decano en Tucumán, el Tatengue volvió a la derrota. En lo que fue el debut del Kily González como DT, el equipo no tuvo una actuación positiva y dio un paso en falso cayendo por 1 a 0. Hasta el partido pasado había logrado mostrar otra cara y al parecer perdió la memoria en su salida de Santa Fe. Debido a los pocos días de entrenamiento al mando del plantel, el Kily no realizó variantes en el once titular.

​

El Tatengue ocupa la 26° posición con veintitrés unidades. Se encuentra a dos puestos del último que es Arsenal con diecisiete puntos. Debe seguir sumando para evitar un posible descenso. En este campeonato, el último desciende directamente a la Primera Nacional.

Serán dos partidos consecutivos con alta dificultad para Unión. En esta fecha el rival es Boca y luego se viene Talleres, quién ocupa la segunda posición por detrás de River Plate.

Para el encuentro ante el Xeneize habrá una sola modificación: ingresa Franco Calderón, quien presentó una molestia en la previa del partido ante Atlético Tucumán y se perdió dicho encuentro. Ocupará el lugar de Oscar Píris.

Los dirigidos por Jorge Almirón vienen de dos victorias seguidas, una por Copa Libertadores y la otra por el campeonato local. Hace dos semanas fue goleado en Mendoza por Godoy Cruz pero rápidamente pudo cambiar la imagen el domingo pasado, cuando venció a Sarmiento de Junín por 2 a 0.

Posibles formaciones:

Unión de Santa Fe: Moyano: Vera, Paz, Calderón, Corvalán, Zenón: Gordillo y Roldan: Luna Diale, Machuca y Dómina. DT: Cristian González

Boca Juniors: Romero; Weigandt, Figal, Valentini, Fabra; Pol Fernández, Medina, Varela, Ramírez, Barco; Merentiel. DT: Jorge Almirón

Árbitro: Andrés Merlos

Estadio: 15 de Abril

Horario: 17.00hs

Televisa: TNT Sports