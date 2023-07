Ruso Rodríguez: "No se mide todo con la misma vara"

Godoy Cruz cayó ante Banfield por 2-0 en el duelo disputado por la fecha 26. Hace unas horas Diego Rodríguez emitió un duro comunicado contra el juez Darío Herrera y el arbitraje argentino en general. En llamada telefónica con TNT Sports en CNN Radio, "El Ruso" explicó los motivos que lo llevaron a emitir dicho mensaje.

“En varios partidos nos sentimos perjudicados, a veces en jugadas trascendentales y a veces en jugadas chiquitas que te van inclinando la cancha. Hoy dieron seis faltas en el arranque, ya te va tendenciado el partido. Más allá de eso, de estar calientes, te empezás a enterar de ciertas contestaciones soberbias del arbitraje que no van, que no son acertadas”, comenzó declarando el capitán.

Además Rodríguez agregó : “Nosotros como jugadores tenemos que poner un freno, si nosotros hacemos algo es una tarjeta o te informan. Hay algunos que se han comido verdugueadas por decirlo de alguna manera y lamentablemente eso no está bueno”.

“Fueron varias, con varios jugadores. Les decía que la pidan ahora, se reía, decía que no nos iba a cobrar una. Son cosas que no son pequeñas, que van haciendo ruido. Te van sacando de foco y, sobre todo, cuando se lo hacés a los más chicos”, comentó acerca de las actitudes de Herrera.

Siguiendo la línea sobre lo sucedido ante Banfield, el arquero del Tomba dijo: "Con Herrera nunca tuve un inconveniente. Es más, hoy me calenté, le dije que nos había dirigido en varios partidos de buena manera. Pero esto no fue conmigo, las situaciones que se dieron fueron con compañeros que son más chicos. No está bueno”.

Respecto al nivel de arbitraje, “No se mide todo con la misma vara, es así de simple. Yo no creo que pase por racha o por otra cosa”, expresó y el Ruso ejemplificó: “Llegamos al hotel y vimos la jugada de Boca con Newell´s. Si era en el área de Newell´s, ¿se cobraba esa falta?. El año pasado nos prendíamos en el torneo y nos sentíamos bastantes perjudicados. Lamentablemente a algunos equipos del interior les está costando un poco más que al resto”.

Finalmente Rodríguez manifestó: “En el partido nuestro, más allá que podemos discutir si fue penal o no, pero no se midieron las varas las tarjetas. Era un foul nuestro, una tarjeta y el de ellos no. Una mano no era nada y la nuestra tarjeta; una protesta mía era tarjeta, una de ellos no era”.