Manuel Guillén está a un paso del Tomba

El Tomba sigue incorporando jugadores en este mercado de pases y en las últimas horas se confirmó un nuevo refuerzo que llega desde River Plate. Se trata de Manuel Guillén, joven de 21 años, quien tiene un acuerdo de palabra y estará a préstamo por 18 meses con opción de compra, aunque el monto todavía se desconoce y quedan detalles por cerrar. Todavía no debutó en primera, pero varios equipos se interesaron por él en los últimos días.

Nacido en Parque Chas y con una altura de 1.80 metros, Guillén se desempeña como lateral derecho y sumó minutos en la mayoría de partidos del Torneo Proyección 2023 obteniendo buenos números. En total, jugó 25 partidos donde anotó dos goles y dio dos asistencias. Además entre todos los laterales derechos del campeonato de reserva obtuvo el primer lugar en pases progresivos/90' (12.4) y en pases hacia el último tercio/90' (7.74), mientras que salió tercero en duelos defensivos (254).

En 2021 debutó y hasta el momento lleva disputados 66 encuentros (62 como titular) y un total de 7 goles. Además fue parte del banco de suplentes en la Primera del equipo de Martín Demichelis en el amistoso contra la Universidad de Chile en marzo de este año. Su primer contrato lo firmó a mediados del año pasado y lo liga a River hasta diciembre del 2024.

Manuel Guillén desempeño

Historia

El jugador caracterizado por su criterio, poder de desborde y su gustó por pisar el área, comenzó a jugar al fútbol a los cuatro en Platense y pasado los siete años, se fue a probar al Millonario por intermedio del club Parque Chas. En sus inicios jugaba de volante central pero en la prueba lo hicieron jugar de ocho. "Yo no tenía ni idea de lo que era jugar de volante por derecha y le tuve que preguntar a un compañero en dónde me tenía que ubicar. Arranqué ahí y después me pusieron de 4, luego me dijeron que había quedado" así comentó el defensor el año pasado en diálogo con el Sitio Oficial de River.

En Febrero de 2022 Marcelo Gallardo lo tuvo en cuenta para disputar un amistoso informal contra Defensores de Belgrano en Ezeiza e ingresó unos minutos para así tener su debut no oficial con el equipo de primera.