Thomas Galdames: “El Gato tiene que seguir, no le queda otra”

Luego de la victoria del equipo conducido por Daniel Oldrá frente Instituto por 4-2 en el Malvinas Argentinas, Godoy Cruz cerró de gran manera su participación en el campeonato, donde terminó en novena colocación en puestos de clasificación directa a la próxima Copa Sudamericana 2024. Con una ráfaga en el primer tiempo, el elenco de calle Balcarce sacó adelante un encuentro que había comenzado perdiendo antes de los veinte minutos del primer tiempo y supo revertir esta historia.

Después del cotejo, tres de los cuatro autores de los tantos del Bodeguero dieron su mirada acerca de este último espectáculo y de lo que viene para el Expreso. Uno de los que hablo fue Hernán López Muñoz: “Era lo que queríamos desde el principio, la verdad que terminar así es algo hermoso. Todos saben que estaba buscando esta continuidad, es algo que espere y trabaje, hoy estar así me pone muy contento” dijo el sobrino nieto del eterno Diego Armando Maradona.

"YO ESTOY MUY CONTENTO EN GODOY CRUZ"



Hernán López Muñoz, la figura del partido del triunfo del Tomba ante Instituto, habló de su gran presente futbolístico y de su pase, que pertenece a River.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/EW9bhRfJEr — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 31, 2023

Además, el “8” realizó un balance acerca de su rendimiento en esta primera parte del año: “Desde el primer minuto ellos (sus compañeros) saben lo que puedo hacer adentro de la cancha. Yo sigo jugando como jugaba en la plaza, mientras la gente disfrute de lo que hago” siguió diciendo, el ex Central Córdoba. Al momento del cierre, el creativo dejo en claro su deseo en cuanto a su futuro: “La verdad que no se, voy hacer el último en enterarme. Yo estoy muy contento eso no depende de mí”.

Uno de los golazos de la noche dominguera en el Malvinas Argentinas fue Lucas Arce, el lateral convirtió el transitorio 2-1 sorprendieron por remate por encima de la humanidad de Manuel Roffo: “Es una alegría inmensa concluir el campeonato así, creo que lo merecíamos después de las dos derrotas que tuvimos. Es un premio al esfuerzo en estos tres meses que hicimos, nos propusimos un objetivo y lo terminando logrando hoy (anoche)” arrancó la entrevista, el ex San Telmo.

“Es la idea hacernos fuerte de local con nuestra gente, sabemos que nos hacemos muy fuerte acá. Si nos hacemos fuerte acá, no me imagino cuando volvamos al Gambarte, la verdad es un sueño para todos” reveló, el ex jugador de Gimnasia de Mendoza que llegó en el último mercado de pases. En la noche del domingo, Arce anotó su segundo tanto con la camiseta del Tomba (el anterior había sido ante Defensores Unidos en el debut en la Copa Argentina): “Es una sensación increíble, en el segundo gol nos piden que terminemos la jugada, el Gato sabe que se tiene que quedar con nosotros al menos seis meses más”.

Por otra parte, uno de los puntos altos fue Thomas Galdames, el lateral izquierdo sorprendió en un tiro de libre para el 1-1 parcial en el estadio provincial y convirtió su segundo grito con los colores del Expreso (su anterior conquista fue en el empate contra Vélez en el José Amalfitani): “Era lo que queríamos desde que comenzó el torneo nos propusimos ese objetivo de terminar en puestos de copa internacional. Todavía queda el segundo torneo, así que hay que ir paso a paso” declaró, el “chileno” al principio, el chileno en charla con TNT Sports al igual que el resto de sus compañeros. En otra línea, el ex Unión Española del vecino país confesó lo que le pide el DT en el día a día: “Nos dice que disfrutemos que juguemos bien al fútbol que tenemos jugadores de buen pie y que tendremos que ser un equipo humilde” entre risas, el trasandino manifestó acerca de su golazo: “Me equivoqué porque en el primer gol perdí la marca y dije, no el Gato me va a matar. Metí el centro porque era una jugada preparada con Tomi (Conechny)”.

Para finalizar, fue otro de los jugadores que se unión al pedido colectivo para que Daniel Oldrá siga siendo el director técnico en la Copa de la Liga: “El Gato tiene que seguir obvio como nos va a dejar tirado, no le queda otra. Agarro un fierro caliente y ahora que se la banque” concluyó Galdames en charla con los colegas en el verde césped del Malvinas.