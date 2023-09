Final feliz para Newells: Guillermo May es nuevo refuerzo

Presentación del jugador uruguayo. Fuente: @Newells

Tras la salida se Reasco a Instituto de Córdoba, el conjunto rojinegro liberó un cupo de extranjeros para poder fichar a un 9 cómo lo había pedido Gabriel Heinze.

El club parecía contra las cuerdas porque ya lo había pedido el técnico, la hinchada y se notaba que desde el plantel también se necesitaba a un delantero, pero hasta ayer esto parecía no tener solución. La directiva se puso manos a la obra desde la salida del ecuatoriano Reasco y llegó de la mano Guillermo May.

El futbolista, que estuvo a punto de acordar su llegada a Puebla de México, pero firmó su contrato con Newell's Old Boys en las últimas horas, luego de superar la revisión física.

El uruguayo llegó ayer por la mañana a Rosario, aunque todavía no sé conocen los detalles se cree que va a ser por 3 años. Para que el jugador pueda sumarse al club tuvo que hacer opción de su cláusula de salida por diez mil dólares.

Que recordemos que para que pueda liberarse el cupo, la Lepra tuvo que vender un 20% del pase del ecuatoriano, Instituto quería un préstamo pero esto no le servía al club del Parque ya que no podría a traer ningún extranjero.

May es centro delantero pero no un 9 clásico de área, al contrario, demuestra tener movilidad, incluso puede arrancar de atrás. De hecho, jugó de enganche mucho tiempo. Este año convirtió 12 goles, tres de ellos fueron en la Copa Sudamericana. May fue formado en Nacional donde fue compañero de Armando Méndez, actual lateral derecho de la Lepra.

"La institución comunica que Guillermo May se convirtió en la quinta incorporación del plantel que conduce Gabriel Heinze en el presente mercado de pases. El futbolista arribó a nuestra ciudad desde Uruguay, realizó la revisión médica y luego selló su vínculo con el rojinegro. Llega desde Danubio con el pase en su poder y Newell’s adquiere los derechos federativos y el 65% de los derechos económicos. Formado en Nacional, tuvo un paso por el fútbol español y regresó a Uruguay para jugar en Cerro Largo y “La Franja”, donde convirtió 12 tantos durante el actual 2023, incluidos 3 por Conmebol Sudamericana", publicó Newell's en sus redes.