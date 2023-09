La palabra de "Carlitos" Tevez sobre el penal de Giménez

Independiente contaba con una pequeña racha positiva desde la llegada de Tevez al banco del "Rojo", ganó los dos encuentros por la Copa de la Liga y ahora cayó por primera vez en tanda de penales.

La clasificación era importante para el club de Avellaneda, ya que el premio económico es una gran ayuda para que el club pueda atravesar el mal momento. De ahora en más, Independiente solo se quedó con la Copa de la Liga, torneo donde deberá enfocarse al 100% para no preocuparse por la tabla anual.

En conferencia de prensa, el técnico habló sobre el partido, la tanda de penales y el "especial" penal de Matías Giménez.

Foto: TyC Sports en la presentación del técnico.

Primero se refirió al partido, donde dijo: "Cuando el partido se va a la tanda de penales es un poco de suerte, estuvimos toda la semana practicando penales y erramos tres de cuatro, no se puede analizar absolutamente nada. Analizando un poco el partido creo que lo hicimos muy bien por momentos y por momentos muy imprecisos, pero eso es por la intensidad que andamos buscando".

Además, agregó: "le queríamos dar éste triunfo a la gente que vino hasta Mendoza a alentarnos pero no pudimos. Ahora tenemos que levantar la cabeza porque nos quedan las finales".

Posteriormente, se le mencionó el penal de Matías Giménez, donde comentó: "Creo que el solo se va a dar cuenta de su error, ahora como dije en el primer momentos estamos todos arriba del barco. Estamos en la búsqueda de juego, de intensidad, donde como muchos sabrán estamos armando un equipo que pueda llegar a pelear y hoy Independiente peleo. Erramos tres o cuatro mano a mano que podrían haber hecho la diferencia y después nos hacen un gol de pelota parada, creo que ellos llegaron una vez en el tiro en el palo de Benjamín Rollheiser, pero después no nos hicieron daño. No es excusa, porque hay que hacer los goles para ganar, pero creo que la búsqueda de intensidad hace que estemos un poco imprecisos, y ahí está lo que me preocupa, la imprecisión".

El mismo Matías Giménez se disculpó con la hinchada en sus redes sociales, donde publicó lo siguiente:

Instagram de Matías Giménez

Para cerrar, se le preguntó sobre Santiago Toloza, el nuevo refuerzo de Independiente, quien arrancó el partido de Copa Argentina de titular. Dijo lo siguiente: "Todos quieren que juegue uno o el otro y todos quieren ser técnicos en esta situación. Pero hay situaciones que uno ve durante la semana, y creo que a Santiago hay que llevarlo de a poco. Hoy quería que juegue 60 o 70 minutos para llevarlo de a poco igual que a Pozzo que viene de una operación de cinco meses y medio. Yo sé que la gente de Independiente está ansiosa con verlo pero es un chico que hay que darle su espacio, su tiempo y que está acostumbrado a jugar de esta manera, hay que ir de menor a mayor. Se perdió por penales y por una pelota parada que hay que seguir trabajando".