Nicolás Fernández: "Estamos muy contentos, es el sacrificio de todo el año"

Por la décimo segunda fecha de la Copa de la Liga, Godoy Cruz recibía a Platense en el Malvinas Argentinas. El tomba se puso rápidamente en ventaja con un gran cabezazo de Pier Barrios y a los 20' ya lo ganaba 2-0 con un desafortunado gol en contra de Ignacio Vázquez. De esta manera, el conjunto dirigido por Daniel Oldrá se consolidó como el único puntero de la Zona B con 21 unidades y se ilusiona con el campeonato. Además, de conseguir un triunfo en las dos jornadas restantes, aseguraría su lugar en la próxima edición de la Copa Libertadores.

Al término del partido, el capitán Diego Rodríguez brindo declaraciones a ESPN: "Sabíamos que hoy teníamos que ganar para quedar en lo más alto de la zona. Nos propusimos estar entre los primeros cuatro y llevar a Godoy Cruz a copas. Ya cumplimos el objetivo inicial y ahora vamos por todo".

Consultado por el día a día en el club, el arquero comentó: "Es un grupo de jóvenes que labura todo el día. Acá no hay secreto ni fórmula mágica. Es un club sano, familiar, en el que todos los que trabajan están enamorados del club, eso es importante también, nos transmiten ese sentido de pertenencia y nosotros lo hacemos con los que van llegando".

"Cuando llegué acá, hablé con un grupo de gente del fútbol y me decían que teníamos buenos jugadores y que jugábamos bien, que quizás nos faltaba un proceso de partidos juntos y fue así. Por suerte no me equivoqué. Soñaba con llevar a Godoy Cruz a copas. Por como es el club, se lo merecía. Hoy podemos decir que logramos el primer objetivo"

El goleador de la tarde, Pier Barrios, también dialogó con el medio y dijo: "Acá somos un equipo que la pelea, que es muy aguerrido, no tenemos muchos nombres pero tenemos un gran equipo. Eso nos da mucho orgullo".

Respecto al buen presente que atraviesa el club: "Estamos en una posición expectante y con mucha ilusión. Ya llegamos hasta acá y no tenemos que aflojar, hay que seguir acelerando. La gente que nos acompañó siempre está muy ilusionada. La han pasado mal, y que se vayan de esta forma a sus casas nos pone muy contentos. Vamos a ir por todo, no nos conformamos con lo que hemos conseguido. Queremos dejar a Godoy Cruz en lo más alto".

Más tarde, en zona mixta, declararon otros jugadores. La palabra de Nicolás Fernández: "Muy contentos. Es el sacrificio de todo el año y poder lograrlo unas fechas antes es un desahogo pero nos hemos planteado ir por más"

Salomón Rodríguez, sobre la falta de gol que atraviesa: "Es así. A veces entra, a veces no, pero hay que seguir intentando y ayudando al equipo".

Tadeo Allende: "Estamos muy contentos de lograr el objetivo de entrar a copas. Agradecerle a la gente que deja todo en cada partido. Se entrena mucho para poder darle lo mejor al equipo".