La palabra de los refuerzos

Instituto se sigue armando y todo va tomando forma de cara a la temporada 2024 que se viene... Luego del entrenamiento de hoy, Silvio Romero, Ignacio Russo, Stefano Moreyra, Rodrigo Pérez y Marcos Peano hablaron con la prensa y dieron sus sensaciones iniciales.

"Pudimos cumplir con una promesa que habiamos hecho hace un poco más de 14 años, creiamos que era el momento justo'. Extrañaba el cariño de la gente''. ''El club viene de muchos años en el nacional B,ahora las aspiraciones son otras'', expresó​​ Romero sobre su regreso y lo que se viene para esta temporada.

Además de sus siempre vivas ganas de regresar, Romero admitió que fueron claves ''las ganas con que lo buscaron'' desde el club. ''Espero aportar goles, me siento muy bien, con muchas ganas, era algo que anhelaba'', admitió.

Ignacio Russo reconoció que ''el tipo de club que es, la seriedad que tiene motiva para venir'', respecto a lo que tuvo en cuenta para arribar a Alta Córdoba'' . ''Me puedo adaptar a todas las posiciones de arriba, me siento delantero'', contó sobre donde se siente más cómodo.

''Cada uno va a aportar su granito de arena para ayudar al club a sumar, lo importante es sumar y competir'', admitió.

Stefano Moreyra llegó libre desde Colón y contó sus sensaciones tras sus primeros días en el club: ''Se entrena intenso, se corre bastante, los primeros días me están costando un poquito''.

''Diego me llamó, y me convenció, me dijo que el club estaba en pleno crecimiento. Veo que el equipo es intenso, la expectativa va ser pelear arriba, entrar a play off, hacernos fuertes de local y de visitante sacar la mayor cantidad de puntos posibles'', afirmó.

Rodrigo Pérez Casada también llegó hace pocos días y ya se entrena a la par y contó sus sensaciones: ''Mucha expectativa, elegí Instituto porque me hablaron de un club serio, ordenado, muy contento por eso'', admitió sobre su elección para jugar en Instituto

''Me encontré con un grupo hermoso que me recibió muy bien, mientra más competencia mejor, eso hace que el grupo suba el nivel'', se sinceró.

Marcos Peano fue el último en llegar. El jóven arquero contó sus sensaciones tras su arribo: ''Es un club grande, una linda ciudad, cerca de mi familia, cuando me hablaron tenía muchas ganas de venir''.

''Hay muy buenos arqueros, uno viene a tratar de sumar, competir día a día y tratar de ganarse un lugar'', expresó el joven arquero que firmó contrato por dos años.

Estos cinco refuerzos no serán los únicos en llegar a Alta Córdoba, se sabe que Instituto negocia con dos zagueros centrales, dos volantes y al menos un delantero más.