Instituto piensa a futuro y firma a un arquero de gran proyección

Instituto no para y se sigue armando de cara a la próxima temporada. Ayer pusieron la firma Silvio Romero y Rodrigo Pérez Casada, hoy, fue el turno de un arquero.

''La Gloria'' informó la contratación del arquero Marcos Peano por el termino de dos temporadas, hasta diciembre del año 2025.

El guardametas nació el 15 de octubre de 1998 en Freyre (Córdoba) y viene de atajar en Atlético Rafaela, donde disputó 37 partidos en la Primera Nacional 2023, campeonato donde logró 18 vallas invictas.

Previamente formó parte de Defensa y Justicia, Defensores de Belgrano y Unión de Santa Fe. A su vez, cabe destacar que integró la Selección Argentina Sub-17 en el Mundial de Chile 2015 donde compartió equipo con jugadores como Tomas Conechny, hoy en Godoy Cruz o David Martínez, en River Plate.

“Se que llegué a un gran club y voy a ayudar a Instituto para llegar a lo más alto. Soy un arquero bien ubicado que trata de resolver todo tipo de problemas y estar atento con toda la defensa.”

De esta manera, el portero se incorporará a la pretemporada bajo las órdenes del DT Diego Dabove, de cara a las próximas competiciones que disputará el albirrojo.

Hace tiempo que Instituto venía observando al joven arquero y finalmente terminó cerrando su vínculo. Está claro que no viene a ser titular, tendrá que luchar por un lugar con Manuel Roffo, de gran presente bajo los tres palos ''albirrojos''.

Pero no ha sido la única novedad respecto al arco en Instituto. En las últimas horas, se supo que Jorge Carranza no continuará en Instituto y analizará otras ofertas para continuar su carrera deportiva, pese al deseo del guardameta de retirarse en el club que lo vió nacer. Pese a esta información, desde el club no existe hasta el momento confirmación oficial respecto al futuro del ''loco''.

Quien si continúa es Emanuel Bilbao. El arquero que llegó en el comienzo del 2022 y que superó algunos problemas de salud aquel año, acordó su continuidad por un año más. En el 2023, terminó jugando algunos partidos en la Copa Proyección, de Reserva siendo capitán del equipo e incluso atajando un penal en la tanda de cuartos de final ante Tigre.