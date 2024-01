La estadía de Gaggi en el Tomba duro cinco meses

Durante este mercado de pases, Godoy Cruz viene manteniendo la base y es una buena noticia para el cuerpo técnico encabezado por Daniel Oldrá a la cabeza pensando en que este primer semestre será agitado por la triple competencia. Solamente sufrió la baja sensible de su arquero, Diego Rodríguez, el capitán del Bodeguero en la temporada pasada decidió no renovar su vínculo, Rodrigo Saracho (se fue cedido a Ferro Carril Oeste) y se marchó con el pase en su poder al igual que sucedió con Cristian Núñez, el volante paraguayo se transformó en nueva cara de Tacuary de su país.

Misma situación ocurrió en horas de la mañana de este lunes, cuando se confirmó que Enzo Gaggi no seguirá en calle Balcarce en este año, tras ser comunicado que no entraba en los planes del entrenador del Expreso decidió rescindir su vínculo antes de la finalización del mismo (vencía en diciembre de este 2024). Hace unos días atrás, se conoció la nómina XL de jugadores que iban a viajar para continuar con la pretemporada en Buenos Aires para disputar una serie de amistosos, en la misma no se encontraba el hombre que arribó en agosto pasado luego de un paso por el Volos FC de Grecia.

Cabe recordar que el surgido en Atlético Rafaela, uno de los principales motivos de su llegada hace ¡cinco! meses atrás fue para cubrir la baja sensible de Gonzalo Abrego, quien fue prestado al Cremonese de la Serie B de Italia. Alcanzó a disputar apenas cuatro partidos en el Bodeguero y no convirtió ningún gol en su cuenta personal, tuvo varios encuentros afuera por distintas molestias físicas.

Aunque no se sabe que será del futuro de Gaggi, este medio se pudo comunicar con su entorno y el mismo le confesó que todo indicar que seguirá jugando en el exterior aún no se conoce el destino. De esta manera, Enzo se convierte en la cuarta ida del Tomba se suma a los mencionados, Rodríguez, Saracho y Núñez seguramente en las próximas horas puede seguir sus pasos, Enzo Larrosa