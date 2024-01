Uno menos en el barco del Expreso: Saracho con la mirada Verdolaga

Sin dudas es uno de los puestos a reforzar en este mercado de pases, tras la dura ida de Diego Rodríguez el capitán de Godoy Cruz en la temporada pasada decidió no renovar su contrato y hace unas horas se conoció que el futuro del arquero estará en Argentinos Juniors. Los cañones del equipo conducido por Daniel Oldrá era sumar cuanto antes un reemplazante para el ex Independiente, entre otros, uno de los principales apuntados por el cuerpo técnico y la dirigencia es Gastón Gómez cuando todo parecía encaminado que las negociaciones podrían llegar a buen puerto ahora se encuentran en stand by por algunos cambios a último momento.

Ayer (domingo) se conoció la noticia que Franco Petroli a pesar del firme interés de Colón de Santa Fe de contar por sus servicios, el ex Estudiantes de Río Cuarto es otra de las caras nuevas del Bodeguero que le compró el 50% de su pase a River Plate y firmó contrato por los próximos cuatro años. Hace instantes salió a la luz que Rodrigo Saracho en las próximas horas podría dejar la pretemporada en Coquimbito y transformarse en otra baja del club de calle Balcarce.

Todos los caminos conducen que el ex Quilmes que llegó hace un año atrás a la Bodega continuará su carrera en Ferro de la Primera Nacional para custodiar el arco del elenco de Caballito en la próxima temporada en lugar de Marcelo Miño (nueva incorporación de Barracas Central). Aunque no trascendió más precisiones de la operación una de la idea era que se marche a préstamo así agarra ritmo.

Los números del nacido en General Pacheco en el Tomba disputó tres partidos recibiendo tres goles en contra y mantuvo en una oportunidad su valla invicta donde más veces jugó fue en la pasada Copa Argentina. Con este panorama, Oldrá y compañía tiene a su disposición tres guardavallas: Petroli, Roberto Ramírez (volvió tras la cesión en Guillermo Brown de Puerto Madryn) y Edilson Salinas (aún no debutó en la máxima categoría y en algunos momentos formó parte de la delegación habitualmente se desempeña en la reserva de Ernesto Pedernera).

A la falta de confirmación oficial de la salida de Saracho (será compañero de Nahuel Arena- ex Tomba-), el Expreso ya está buscando otras variantes pensando en que se frenó toda la situación del Chila Gómez. Se vienen horas claves en Godoy Cruz y uno de los objetivos del cuerpo técnico es tener todos los refuerzos a disposición previo al viaje rumbo Capital Federal donde será el segundo tramo de la pretemporada allí disputará tres amistosos (Argentinos, Racing Club y Platense respectivamente serán los cotejos de preparación).