El equipo de Daniel Oldrá, sigue manteniendo su buena racha y se mantiene puntero, con puntaje ideal junto a Newells, en la Zona B de la Copa de la Liga 2024. En esta oportunidad venció 1-0 a Belgrano en el estadio Julio Cesar Villagra por la cuarta fecha, de modo que Godoy Cruz además de haber ganado cuatro de cuatro se mantiene con su valla invicta.

Una vez finalizado el encuentro, en conferencia de prensa el Director Técnico del conjunto mendocino manifestó acerca del presente que están atravesando: "Por supuesto que es soñado. Si me lo decís a mí, ni me lo imaginaba. 12 de 12, y más en el fútbol argentino, sabiendo la competencia que hay y que todos los partidos son durísimos."

"Hoy Belgrano está pasando por una racha negativa, pero vieron que por momentos juegan muy bien. Lo podrían haber empatado o ganado. No hay que confiarse, hay que seguir partido a partido. Y Dios quiera que podamos cumplir con las metas que nos hemos puesto. Después veremos que va a pasar también con la Copa Libertadores", agregó el entrenador del Expreso.

En relación al buen comienzo desempeño del equipo y comienzo del campeonato Oldrá respondió:"¿Candidatos? Falta muchísimo. No puedo hablar mucho de funcionamiento porque puse una mitad de cancha prácticamente nueva. Los jugadores lo hicieron muy bien, el primer tiempo me gustó mucho. Por momentos pudimos manejar el partido. En el segundo tiempo, al no tener tanto ritmo, se hizo mucho más difícil".

Además agregó: "Belgrano tiene jugadores importantes de mitad de cancha para arriba. Tuvieron tres situaciones claras y hoy nuestro arquero estuvo muy bien. Nosotros también tuvimos mano a mano. El partido fue muy parejo y lo más justo, si tenemos que ser sinceros, habría sido un empate".

Finalizando la charla, el "Gato" manifestó que piensa hacer en el torneo cuando arranque la Copa Libertadores, "Dejar no vamos a dejar nada. Vamos intentando con los jugadores, lo que ellos me van manifestando sobre el cansancio o no. No queremos producir una lesión porque lo perdemos para todo. Vamos a ir viendo. El partido ante Unión del próximo martes la mayoría de los que estuvieron hoy seguramente no va a jugar. No creo que se puedan llegar a recuperar. Ustedes vieron hoy, así que seguramente la mayoría van a ser jugadores nuevos".

"Este ya es el cuarto partido en dos semanas. Se hace difícil, con mucho calor. No tenemos mucho tiempo de recuperación. Nosotros hemos sido el equipo que menos recuperación tuvo. Es mucho esfuerzo y no quiero que se me lesione ninguno" concluyó el DT.