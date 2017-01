Asoma Zárate en Boca

Google Plus

El ex Vélez es uno de los nuevos apuntados para cubrir la vacante de Carlitos. Foto: Prensa Fiorentina

El mercado de pases va y viene para el Mundo Boca. En esta oportunidad, el nuevo nombre que aparece en los radares del Xeneize es el delantero de la Fiorentina, Mauro Zárate, quien es una de las alternativas para reemplazar al ídolo Carlos Tevez.

El rumor en los pasillos boquenses fue dada por el periodista italiano Matteo Pedrosi, quien dijo lo siguiente en su cuenta de Twitter:

https://twitter.com/MatteoPedrosi/status/818477772905574400

El argentino surgido de Vélez, donde jugó su hermano y representante Rolando, ha estado jugando por distintas ligas del mundo y en el último tiempo se ha desempeñado en la Fiorentina de Italia, club en el que se encuentra a préstamo desde el West Ham United de Inglaterra y no vería con malos ojos regresar al fútbol argentino en busca de más continuidad.

Para quienes no lo conocen, el menor de los Zárate comenzó su carrera deportiva profesional en Vélez, donde debutó a los 17 años, donde consiguió 28 goles a lo largo 3 años. Luego fue vendido a Al-Sadd de la liga qatarí, donde no logró adaptarse pese a cumplir con su deber de goleador: 4 goles en 6 encuentros. De ahí marchó a la Premier League, donde Birmingham le hace un lugar en su plantilla, entidad donde marcó 4 goles en 28 cotejos. Al ver el nivel demostrado en el equipo inglés, la Lazio de Italia consigue la cesión de Zarate, quien tiene una primera temporada extraordinaria en la que incluye títulos. Luego de ello es comprado por los emisarios italianos y permanece 2 años allí, hasta que es prestado al Inter del mismo país por un año, donde no consigue buenos resultados y vuelve a ponerse la casaca del club de la capital italiana, donde consigue mucho rodaje y vuelve a Velez, donde en un año y medio logra levantar el nivel futbolístico. Luego vuelve a Europa, más precisamente a West Ham, actual dueño de su pase, donde se adapta a la posición de volante por afuera o mediapunta y luego es prestado a la Fiorentina, donde está desempeñándo su carrera futbolística.

Boca lo puso como una posible contratación en caso de que no logre pactar un acuerdo por Ignacio Piatti, volante que le gusta mucho a Guillermo Barros Schelotto. Se sabe que la ida del Apache al fútbol chino será un hueco difícil de tapar sea quien venga. Tener la responsabilidad de llevar a cabo las acciones ofensivas de Boca es un duro y desgastante trabajo pero tiene su premio si se hace bien. Los días pasan y el puesto de Tevez sigue sin ser tomado por otro jugador.